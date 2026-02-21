Além de biometria, torcedores também terão que apresentar QR Code em Vasco x Fluminense
Equipes fazem o primeiro jogo da semifinal do Carioca neste domingo (22)
O clássico entre Vasco e Fluminense, marcado para este domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, terá um esquema especial de acesso ao público. Além da biometria facial, os torcedores precisarão apresentar o QR Code do ingresso para entrar no estádio. A medida visa reforçar a segurança e garantir maior controle no fluxo de pessoas.
De acordo com a organização da partida, o procedimento funcionará como uma dupla validação. Ou seja, mesmo com o cadastro biométrico previamente realizado, o torcedor deverá portar o QR Code gerado no momento da compra do ingresso.
Veja o vídeo com a explicação:
A recomendação é que os torcedores cheguem com antecedência ao Estádio Nilton Santos para evitar filas e possíveis atrasos.
Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Provável escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy
Tudo sobre
