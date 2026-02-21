Além de biometria, torcedores também terão que apresentar QR Code em Vasco x Fluminense

O clássico entre Vasco e Fluminense, marcado para este domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, terá um esquema especial de acesso ao público. Além da biometria facial, os torcedores precisarão apresentar o QR Code do ingresso para entrar no estádio. A medida visa reforçar a segurança e garantir maior controle no fluxo de pessoas.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

De acordo com a organização da partida, o procedimento funcionará como uma dupla validação. Ou seja, mesmo com o cadastro biométrico previamente realizado, o torcedor deverá portar o QR Code gerado no momento da compra do ingresso.

Veja o vídeo com a explicação:

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A recomendação é que os torcedores cheguem com antecedência ao Estádio Nilton Santos para evitar filas e possíveis atrasos.

Partida entre Vasco e Fluminense será disputada no Nilton Santos (Foto: Divulgação/Botafogo)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

continua após a publicidade

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy