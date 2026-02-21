menu hamburguer
Botafogo

Botafogo enfrenta o Boavista com time alternativo e estreia; veja a escalação

Equipes começam a disputar uma vaga na final da Taça Rio neste sábado (21)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
20:16
Técnico do Botafogo, Martín Anselmi orienta equipe contra o Flamengo
Técnico do Botafogo, Martín Anselmi orienta equipe contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para enfrentar o Boavista pela primeira partida da semifinal da Taça Rio, neste sábado (21), às 21h (de Brasília), em Bacaxá. Para a partida, o treinador Martín Anselmi optou por utilizar uma equipe alternativa, já que o Glorioso tem um jogo decisivo pela fase preliminar da Libertadores já na próxima quarta-feira (25).

➡️ Boavista x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Taça Rio

Com isso, o Botafogo vai iniciar a partida com: Raul; Gabriel Justino, Kadu e Ythallo; Kadu Santos, Johan Hernández, Edenílson, Arthur Novaes, Caio Valle e Lucas Villalba; Artur e Nathan.

Edenílson é o novo reforço do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Edenílson vai fazer sua estreia pelo Botafogo contra o Boavista (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Já o Boavista do treinador Gilson Kleina vai iniciar a partida com: Lucas Maticoli; Cesinha, Guilherme Lacerda, Bruno Jesus e Tito; Fernando Santana, Kadu, Fellipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão.

Como chegam Boavista e Botafogo?

O Botafogo deve ir a campo com uma equipe alternativa, já que possui o jogo de volta da pré-Libertadores contra o Nacional Potosí, da Bolívia, na quarta-feira (25). O Glorioso perdeu a primeira partida por 1 a 0 e precisa reverter o resultado em casa.

continua após a publicidade

Já o Boavista, que perdeu para o Madureira nas quartas do Carioca, deve manter a mesma equipe que foi eliminada no último final de semana. A equipe de Saquarema vai em busca do seu segundo título do Campeonato Carioca.

Confira as informações do jogo entre Boavista x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

