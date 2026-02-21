Botafogo enfrenta o Boavista com time alternativo e estreia; veja a escalação
Equipes começam a disputar uma vaga na final da Taça Rio neste sábado (21)
O Botafogo está escalado para enfrentar o Boavista pela primeira partida da semifinal da Taça Rio, neste sábado (21), às 21h (de Brasília), em Bacaxá. Para a partida, o treinador Martín Anselmi optou por utilizar uma equipe alternativa, já que o Glorioso tem um jogo decisivo pela fase preliminar da Libertadores já na próxima quarta-feira (25).
➡️ Boavista x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Taça Rio
Com isso, o Botafogo vai iniciar a partida com: Raul; Gabriel Justino, Kadu e Ythallo; Kadu Santos, Johan Hernández, Edenílson, Arthur Novaes, Caio Valle e Lucas Villalba; Artur e Nathan.
Já o Boavista do treinador Gilson Kleina vai iniciar a partida com: Lucas Maticoli; Cesinha, Guilherme Lacerda, Bruno Jesus e Tito; Fernando Santana, Kadu, Fellipinho, Isael e Lucas Silva; Brunão.
Como chegam Boavista e Botafogo?
O Botafogo deve ir a campo com uma equipe alternativa, já que possui o jogo de volta da pré-Libertadores contra o Nacional Potosí, da Bolívia, na quarta-feira (25). O Glorioso perdeu a primeira partida por 1 a 0 e precisa reverter o resultado em casa.
Já o Boavista, que perdeu para o Madureira nas quartas do Carioca, deve manter a mesma equipe que foi eliminada no último final de semana. A equipe de Saquarema vai em busca do seu segundo título do Campeonato Carioca.
Confira as informações do jogo entre Boavista x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X BOTAFOGO
TAÇA RIO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Bacaxá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
