Quem forma o ataque? As opções de Tite para o jogo do Cruzeiro contra o Pouso Alegre

O Cruzeiro fará neste sábado (21) o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre. Para a partida, o técnico Tite terá que lidar com dois desfalques de peso.

Kaio Jorge foi poupado do confronto por desgaste físico e não viajou com o restante do elenco. Além dele, Arroyo reclamou de dores no joelho esquerdo e também não está à disposição do treinador.

Por outro lado, o comandante celeste poderá voltar a contar com duas peças do elenco. Recuperados, Kaique Kenji e Néiser Villareal voltaram a ser relacionados. O Cria da Toca surpreendeu ao se recuperar rapidamente de um estiramento ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o colombiano já superou um edema ósseo no pé direito.

Além deles, Tite poderá contar pela primeira vez com duas contratações da Raposa. Também recuperado, o goleiro Matheus Cunha é opção, assim como Bruno Rodrigues, que pode aparecer até mesmo no time titular logo em sua primeira semana após o retorno à Toca da Raposa II.

Sendo assim, um possível Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Wanderson, Bruno Rodrigues (Néiser Villareal).

Pouso Alegre x Cruzeiro

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília).

Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.

