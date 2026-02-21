menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo
BRA
Bragantino-escudo-onde-assistir
1
2
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO

São Paulo vence o Bragantino fora de casa e avança à semifinal do Paulista

Tricolor ainda aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 21/02/2026
20:36
Atualizado há 1 minutos
Bragantino e São Paulo decidiram quartas do Paulista (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraBragantino e São Paulo decidiram quartas do Paulista (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e confirmou presença na semifinal do Campeonato Paulista, em jogo que ocorreu neste sábado (21). Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor superou o adversário fora de casa e agora aguarda a conclusão das demais partidas das quartas de final para conhecer seu adversário. A partida foi disputada em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

continua após a publicidade

Bragantino x São Paulo: como foi o jogo?

O jogo começou com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. Nos primeiros minutos, a equipe pressionou alto e finalizou com mais perigo. Ao mesmo tempo, o time do interior paulista deixava espaços para os contra-ataques do São Paulo, que conseguia chegar, mas falhava na precisão das conclusões.

Aos 24 minutos, o jogo teve seu primeiro lance polêmico. Lucas Ramon caiu na área e os jogadores do São Paulo reclamaram de pênalti. A árbitra Daiane Muniz mandou a partida seguir, decisão que resultou em reclamação por parte da torcida tricolor presente em Bragança Paulista. E, ainda sobre torcida, os são-paulinos também chamavam atenção, com uma grande festa no setor visitante do Cícero de Souza Marques.

continua após a publicidade

Quando a partida dava sinais de queda de ritmo e de pouca criatividade, o São Paulo apareceu. Aos 40 minutos, após cruzamento de Lucas Ramon, Bobadilla pegou a bola rebatida por Cleiton e, sozinho na área, finalizou de pé direito para abrir o placar.

Bobadilla quem abriu o placar em Bragança (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Bobadilla quem abriu o placar em Bragança (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

A segunda etapa começou em alta intensidade. Em apenas seis minutos, o São Paulo marcou o segundo gol.

Desta vez, o protagonista foi Lucas Moura. Em jogada ensaiada, Danielzinho bateu a falta para Luciano, que ajeitou de cabeça para Lucas finalizar. O lance passou por revisão do VAR, mas foi validado pela arbitragem.

continua após a publicidade

O Tricolor começou a baixar o nível de jogo, e o Bragantino reagiu. Aos 27 minutos, Gustavinho cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Marques subiu firme para cabecear no chão, sem chances de defesa para Rafael, diminuindo o placar e recolocando o time da casa na partida.

Hernán Crespo fechou o time. A estratégia foi tirar Luciano e colocar Ferraresi no lugar. Nos acréscimos do segundo tempo, Alan Franco ainda recebeu o segundo amarelo por falta em Fernando e foi expulso.

E, no último minuto, Juninho Capixaba caiu na área, pedindo pênalti. O lateral foi expulso após muita reclamação.

Assim, o São Paulo conseguiu segurar o resultado, garantiu sua vaga na semifinal da competição, enquanto o Bragantino se despediu do estadual.

O que vem por aí?

O Bragantino volta a campo na quarta-feira, dia 25, contra o Athletico. O jogo será em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Coritiba no mesmo dia, mas no Couto Pereira.

✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino x São Paulo
Quartas de final - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança (SP)
🥅 Gols: Bobadilla (0-1); Lucas Moura (0-2); Gustavinho (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (BRA); Bobadilla, Enzo Díaz, Alan Franco, Pablo Maia, Calleri (SPFC)
🟥 Cartões vermelhos: Alan Franco (SPFC)

+ Aposte nos jogos do São Paulo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

👥 ESCALAÇÕES
BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado( Vinicinho), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes (Herrera); Gustavinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta (Fernando).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Marcos Antônio (Cauly); Lucas (Tapia), Luciano (Ferraresi) e Calleri.

🟨 Árbitro: Daiane Muniz
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias