São Paulo vence o Bragantino fora de casa e avança à semifinal do Paulista
Tricolor ainda aguarda para conhecer seu adversário da próxima fase
O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e confirmou presença na semifinal do Campeonato Paulista, em jogo que ocorreu neste sábado (21). Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor superou o adversário fora de casa e agora aguarda a conclusão das demais partidas das quartas de final para conhecer seu adversário. A partida foi disputada em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.
Bragantino x São Paulo: como foi o jogo?
O jogo começou com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. Nos primeiros minutos, a equipe pressionou alto e finalizou com mais perigo. Ao mesmo tempo, o time do interior paulista deixava espaços para os contra-ataques do São Paulo, que conseguia chegar, mas falhava na precisão das conclusões.
Aos 24 minutos, o jogo teve seu primeiro lance polêmico. Lucas Ramon caiu na área e os jogadores do São Paulo reclamaram de pênalti. A árbitra Daiane Muniz mandou a partida seguir, decisão que resultou em reclamação por parte da torcida tricolor presente em Bragança Paulista. E, ainda sobre torcida, os são-paulinos também chamavam atenção, com uma grande festa no setor visitante do Cícero de Souza Marques.
Quando a partida dava sinais de queda de ritmo e de pouca criatividade, o São Paulo apareceu. Aos 40 minutos, após cruzamento de Lucas Ramon, Bobadilla pegou a bola rebatida por Cleiton e, sozinho na área, finalizou de pé direito para abrir o placar.
A segunda etapa começou em alta intensidade. Em apenas seis minutos, o São Paulo marcou o segundo gol.
Desta vez, o protagonista foi Lucas Moura. Em jogada ensaiada, Danielzinho bateu a falta para Luciano, que ajeitou de cabeça para Lucas finalizar. O lance passou por revisão do VAR, mas foi validado pela arbitragem.
O Tricolor começou a baixar o nível de jogo, e o Bragantino reagiu. Aos 27 minutos, Gustavinho cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Marques subiu firme para cabecear no chão, sem chances de defesa para Rafael, diminuindo o placar e recolocando o time da casa na partida.
Hernán Crespo fechou o time. A estratégia foi tirar Luciano e colocar Ferraresi no lugar. Nos acréscimos do segundo tempo, Alan Franco ainda recebeu o segundo amarelo por falta em Fernando e foi expulso.
E, no último minuto, Juninho Capixaba caiu na área, pedindo pênalti. O lateral foi expulso após muita reclamação.
Assim, o São Paulo conseguiu segurar o resultado, garantiu sua vaga na semifinal da competição, enquanto o Bragantino se despediu do estadual.
O que vem por aí?
O Bragantino volta a campo na quarta-feira, dia 25, contra o Athletico. O jogo será em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Coritiba no mesmo dia, mas no Couto Pereira.
✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino x São Paulo
Quartas de final - Campeonato Paulista
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança (SP)
🥅 Gols: Bobadilla (0-1); Lucas Moura (0-2); Gustavinho (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (BRA); Bobadilla, Enzo Díaz, Alan Franco, Pablo Maia, Calleri (SPFC)
🟥 Cartões vermelhos: Alan Franco (SPFC)
👥 ESCALAÇÕES
BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado( Vinicinho), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes (Herrera); Gustavinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta (Fernando).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Marcos Antônio (Cauly); Lucas (Tapia), Luciano (Ferraresi) e Calleri.
🟨 Árbitro: Daiane Muniz
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa
