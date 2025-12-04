Arrascaeta fecha Brasileirão com melhores marcas, mas não bate recorde de Gabigol no Flamengo
Uruguaio lidera edição de 2025 em participações em gols
- Matéria
- Mais Notícias
Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 nessa quarta-feira (3) — com o título garantido, o Flamengo não utilizará o elenco principal na última partida. O uruguaio teve os seus melhores números absolutos na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.
José Boto, diretor do Flamengo, rebate Abel Ferreira: ‘Muito sacrifício’
Flamengo
Com Brasileirão, Danilo entra na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos da história
Flamengo
Partida entre Mirassol e Flamengo é antecipada após confirmação do título do Brasileirão
Flamengo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Em 2019, o atacante somou 34 contribuições diretas para gols em 29 partidas. Na mesma edição, Arrasca teve média até melhor que a deste ano: 27 participações em 23 jogos. No entanto, em grande forma física, nunca havia disputado tantos compromissos do Brasileiro em uma temporada, o que ajudou a ultrapassar marcas de craques como Luis Suárez e Hulk.
Vale ressaltar, porém, que o meia do Flamengo ainda pode ser superado. Kaio Jorge, do Cruzeiro, participou de 29 gols nesta edição do Brasileirão e tem mais dois jogos por disputar.
Líderes em participações de gols no Brasileirão por ano
*Contando apenas as edições no atual formato, estabelecido em 2006
G= gol; A = assistência
2006 - Souza (Goiás)
17 participações (17G) em 30 jogos
2007 - Acosta (Náutico)
27 participações (19G, 8A) em 31 jogos
2008 - Keirrison (Coritiba)
24 participações (21G, 3A) em 31 jogos
2009 - Diego Tardelli (Atlético-MG)
26 participações (19G, 7A) em 33 jogos
2010 - Jonas (Grêmio)
31 participações (23G, 8A) em 33 jogos
2011 - Fred (Fluminense)
25 participações (22G, 3A) em 25 jogos
2012 - Fred (Fluminense)
23 participações (20G, 3A) em 28 jogos
2013 - Éderson (Athletico-PR)
28 participações (21G, 7A) em 36 jogos
2014 - Fred (Fluminense)
24 participações (18G, 6A) em 28 jogos
2015 - Jádson (Corinthians)
25 participações (13G, 12A) em 34 jogos
2016 - Robinho (Atlético-MG)
20 participações (12G, 8A) em 30 jogos
2017 - Jô (Corinthians)
21 participações (18G, 3A) em 34 jogos
2018 - Dudu (Palmeiras)
21 participações (7G, 14A) em 31 jogos
2019 - Gabigol (Flamengo)
34 participações (25G, 9A) em 29 jogos
2020 - Marinho (Santos)
24 participações (17G, 7A) em 27 jogos
2021 - Hulk (Atlético-MG)
26 participações (19G, 7A) em 35 jogos
2022 - Cano (Fluminense)
29 participações (26G, 3A) em 38 jogos
2023 - Luis Suárez (Grêmio)
28 participações (17G, 11A) em 28 jogos
2024 - Estêvão (Palmeiras)
22 participações (13G, 9A) em 31 jogos
2025 - Arrascaeta (Flamengo)
32 participações (18G, 14A) em 33 jogos
*Ainda pode ser ultrapassado
➡️ OPINIÃO: o insubstituível Arrascaeta tem um Brasileirão para chamar de seu no Flamengo
Prêmios podem sacramentar ano mágico de Arrascaeta no Flamengo
Com os números a seu favor, Arrascaeta pode terminar a temporada com prateleira cheia também de troféus individuais. O uruguaio já foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. A tendência é que também seja reconhecido da mesma forma no Brasileirão. Além disso, é forte concorrente ao "Rei da América", do jornal "El País", que seleciona o mais brilhante do ano todo na América.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias