Arrascaeta encerrou sua trajetória brilhante no Brasileirão de 2025 nessa quarta-feira (3) — com o título garantido, o Flamengo não utilizará o elenco principal na última partida. O uruguaio teve os seus melhores números absolutos na competição: foram 32 participações em gols em 33 jogos. Desde que o atual formato do campeonato nacional foi estabelecido, com 20 equipes e pontos corridos, só fica atrás do ex-companheiro Gabigol.

Em 2019, o atacante somou 34 contribuições diretas para gols em 29 partidas. Na mesma edição, Arrasca teve média até melhor que a deste ano: 27 participações em 23 jogos. No entanto, em grande forma física, nunca havia disputado tantos compromissos do Brasileiro em uma temporada, o que ajudou a ultrapassar marcas de craques como Luis Suárez e Hulk.

Arrascaeta comemora gol contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Gazeta Press)

Vale ressaltar, porém, que o meia do Flamengo ainda pode ser superado. Kaio Jorge, do Cruzeiro, participou de 29 gols nesta edição do Brasileirão e tem mais dois jogos por disputar.

Líderes em participações de gols no Brasileirão por ano

*Contando apenas as edições no atual formato, estabelecido em 2006

G= gol; A = assistência

2006 - Souza (Goiás)

17 participações (17G) em 30 jogos

2007 - Acosta (Náutico)

27 participações (19G, 8A) em 31 jogos

2008 - Keirrison (Coritiba)

24 participações (21G, 3A) em 31 jogos

2009 - Diego Tardelli (Atlético-MG)

26 participações (19G, 7A) em 33 jogos

2010 - Jonas (Grêmio)

31 participações (23G, 8A) em 33 jogos

2011 - Fred (Fluminense)

25 participações (22G, 3A) em 25 jogos

2012 - Fred (Fluminense)

23 participações (20G, 3A) em 28 jogos

2013 - Éderson (Athletico-PR)

28 participações (21G, 7A) em 36 jogos

2014 - Fred (Fluminense)

24 participações (18G, 6A) em 28 jogos

2015 - Jádson (Corinthians)

25 participações (13G, 12A) em 34 jogos

2016 - Robinho (Atlético-MG)

20 participações (12G, 8A) em 30 jogos

2017 - Jô (Corinthians)

21 participações (18G, 3A) em 34 jogos

2018 - Dudu (Palmeiras)

21 participações (7G, 14A) em 31 jogos

2019 - Gabigol (Flamengo)

34 participações (25G, 9A) em 29 jogos

2020 - Marinho (Santos)

24 participações (17G, 7A) em 27 jogos

2021 - Hulk (Atlético-MG)

26 participações (19G, 7A) em 35 jogos

2022 - Cano (Fluminense)

29 participações (26G, 3A) em 38 jogos

2023 - Luis Suárez (Grêmio)

28 participações (17G, 11A) em 28 jogos

2024 - Estêvão (Palmeiras)

22 participações (13G, 9A) em 31 jogos

2025 - Arrascaeta (Flamengo)

32 participações (18G, 14A) em 33 jogos

*Ainda pode ser ultrapassado

Prêmios podem sacramentar ano mágico de Arrascaeta no Flamengo

Com os números a seu favor, Arrascaeta pode terminar a temporada com prateleira cheia também de troféus individuais. O uruguaio já foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. A tendência é que também seja reconhecido da mesma forma no Brasileirão. Além disso, é forte concorrente ao "Rei da América", do jornal "El País", que seleciona o mais brilhante do ano todo na América.