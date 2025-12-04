Davide elogia postura do Botafogo e projeta última rodada: 'Animador'

O Botafogo lutou até o fim e, após sair com um 2 a 0 atrás no Mineirão, nesta quinta-feira (4), conseguiu o empate diante do Cruzeiro pelo placar de 2 a 2, na 37ª rodada do Brasileirão. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Davide Ancelotti valorizou a manutenção da sequência invicta, agora de nove jogos, analisou o resultado fora de casa e projetou a última rodada.

A equipe voltará a campo no domingo (7), contra o Fortaleza, buscando a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer no Nilton Santos e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia.

— Não é fácil enfrentar o Cruzeiro aqui, é um time muito organizado defensivamente. Não é só hoje, vivemos uma sequência de jogos que o time compete. O time competiu mesmo com vários desfalques. Agora temos um jogo que precisamos ganhar, temos que fazer tudo nas nossas mãos para ficar em quinto. Vamos precisar de todos, da nossa torcida no nosso estádio. Vai ser difícil contra um time que luta contra a sua sobrevivência — disse Davide.

Alex Telles fez o gol de empate do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Adversário do próximo domingo, o Fortaleza soma 43 pontos e chegará ao Rio de Janeiro para dar trabalho e se livrar do rebaixamento. A missão será muito complicada, mas agradável na opinião de Ancelotti.

— É um jogo fundamental, que temos que vencer, assim como eles. Vai ser um jogo animador, belo para o torcedor. É um time vertical que está jogando bem, com confiança, mas o Botafogo também. É um time com confiança que sabe jogar bem e fazer grandes jogos dentro do seu campo. Esperamos poder fazer isso para acabar bem a temporada — destacou.

Veja outras respostas de Davide Ancelotti:

Montoro titular contra o Fortaleza?

— Montoro não treinou depois do ultimo jogo quase. Teve um problema mas é uma opção seguramente pro próximo jogo. Vai ser um jogo diferente, contra um time diferente. Vamos ter a volta de Santi (Rodríguez), que é outro jogador importante. Vamos avaliar, mas seguramente Montoro é uma opção para começar o jogo.

Retornos

— Vamos brigar para os jogadores que podem ajudar poderem estar até o final. Agora não posso dar uma resposta segura, mas seguramente até o ultimo minuto vamos procurar que possam estar com o grupo no próximo jogo.

Botafogo cresceu na reta final

— O time está competindo. É verdade que foi um ano difícil, com muitos problemas e decepções para todos da família Botafogo. Mas o time compete e vai competir até o final, até o último segundo do último jogo. Acho que temos uma base boa para competir bem no próximo ano.