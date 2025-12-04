menu hamburguer
Neymar precisa de menos minutos que Memphis, Coutinho e Lucas para marcar gols

Números revelam maior eficiência do camisa 10 em relação a outros nomes de destaque

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
23:39
Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
imagem cameraNeymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Mesmo ausente em algumas rodadas do Brasileirão por lesões e também por suspensão, Neymar tem aproveitamento destacado. Ao relacionar o número de gols ao tempo efetivo em campo, o camisa 10 registra índices superiores aos de outras estrelas do futebol brasileiro.

Com 19 jogos disputados, sendo 16 como titular, o camisa 10 soma oito gols e precisa de 180 minutos para balançar a rede. O aproveitamento ofensivo coloca o atacante em posição de destaque quando comparado a outros protagonistas da competição.

Coutinho, com 30 partidas como titular, marcou cinco gols e necessita de 485 minutos para anotar cada um deles, desempenho bem menos eficiente que o do santista. Memphis também aparece atrás: são seis gols em 22 partidas, com média de 253 minutos por gol. 

Entre os demais nomes, Hulk registra sete gols em 32 aparições, precisando de 336 minutos para marcar. Lucas, com 11 jogos e dois gols, tem média de 225 minutos por gol. A comparação geral confirma a superioridade de Neymar, que lidera em produtividade ofensiva entre os principais jogadores do país.

Neymar no Brasileirão 2025
19 jogos (16 titular)
8 gols
1 assistência
180 minutos para marcar gol
Nota Sofascore 7.35

Coutinho no Brasileirão 2025
30 jogos (30 titular)
5 gols
3 assistências
485 minutos para marcar gol
Nota Sofascore 7.18

Memphis no Brasileirão 2025
22 jogos (17 titular)
6 gols
3 assistências
253 minutos para marcar gol
Nota Sofascore 7.00

Hulk no Brasileirão 2025
32 jogos (26 titular)
7 gols
5 assistências
336 minutos para marcar gol
Nota Sofascore 7.17

Lucas no Brasileirão 2025
11 jogos (4 titular)
2 gols
225 minutos para marcar gol
Nota Sofascore 6.88

Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Léo Piva/ Santos FC)
Números de Neymar pelo Santos

Neymar mantém em 2025 uma produção de alto nível. São 27 jogos, 22 como titular, com 11 gols, 4 assistências e média de 134 minutos para participar de gol. Ele atua, em média, 74 minutos por partida e finaliza 2,6 vezes por jogo, sendo 1,2 no alvo. Precisa de 6,5 arremates para marcar, converte 50% das grandes chances, distribui 2,7 passes decisivos por partida, tem 81% de acerto no passe, criou 7 grandes chances e registra 46% de eficiência nos duelos. A nota no Sofascore é 7.46.

Pelo Santos, o histórico reforça seu impacto técnico. São 252 jogos, 225 como titular, com 147 gols e 67 assistências. A cada 94 minutos ele participa diretamente de um gol, índice que sintetiza a importância do camisa 11 em suas passagens pelo clube.

