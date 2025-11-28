menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Conmebol confirma sedes das próximas finais da Sul-Americana

Entidade emitiu comunicado nesta sexta-feira (28)

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
17:55
imagem cameraLanús ergue taça da Copa Sul-Americana 2025 após vitória contra o Atlético-MG (Foto: Daniel Duarte / AFP)
Por meio de comunicado emitido nesta sexta-feira (28), a Conmebol confirmou as sedes das próximas finais da Copa Sul-Americana. Barranquilla (Colômbia) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) receberão as decisões de 2026 e 2027, respectivamente. A entidade definirá em breve os estádios.

As duas cidades ainda não receberam finais do torneio. Segundo a Conmebol, "ambas as designações representam um reconhecimento aos compromissos dessas cidades com o desenvolvimento do futebol sul-americano e abrirão as portas para experiências únicas aos torcedores, comunidades locais e clubes protagonistas".

Sedes das últimas decisões continentais (finais únicas)

Copa Sul-Americana

2019: Assunção (Paraguai)
2020: Córdoba (Argentina)
2021: Montevidéu (Uruguai)
2022: Córdoba (Argentina)
2023: Maldonaldo (Uruguai)
2024: Assunção (Paraguai)
2025: Assunção (Paraguai)

Libertadores

2019: Lima (Peru)
2020: Rio de Janeiro (Brasil)
2021: Montevidéu (Uruguai)
2022: Guayaquil (Equador)
2023: Rio de Janeiro (Brasil)
2024: Buenos Aires (Argentina)
2025: Lima (Peru) - *Ainda será disputada

Torcida do Galo marca presença no Defensores del Chaco, em Assunção, na última final da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)
Lanús é o atual campeão da Sul-Americana

O Lanús é o atual campeão da Sul-Americana, após vencer a decisão realizada no último sábado (22), no Defensores del Chaco, em Assunção. Depois de igualdade sem gols no tempo normal e na prorrogação, o Galo foi derrotado pela equipe argentina na disputa de pênaltis (5 a 4) — Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças.

Com a conquista, o Lanús assegurou lugar na Libertadores da próxima temporada, além da Recopa de 2026. O Galo, por sua vez, ainda sonha com a vaga na principal competição continental via Brasileirão. O mais provável, porém, é que volte a disputar a Copa Sul-Americana em 2026.

