Botafogo marca no fim e arranca empate com o Cruzeiro no Mineirão
Raposa abriu 2 a 0 em casa, mas Glorioso se recuperou em grande segundo tempo
Em grande jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (4), o Cruzeiro abriu 2 a 0 no Mineirão, mas o Botafogo foi buscar o empate e deixou tudo igual nos últimos minutos. Christian e Matheus Pereira fizeram para a Raposa, e Marçal e Alex Telles salvaram o Alvinegro fora de casa.
Com o resultado, o Cabuloso confirmou a terceira colocação no Brasileirão e fechará a competição contra o Santos, fora de casa. O Glorioso, por sua vez, receberá o Fortaleza no Nilton Santos. Ambos os jogos serão disputados no domingo (7), às 16h.
Como foi Cruzeiro x Botafogo
Repleto de desfalques, a equipe carioca foi quem pressionou nos primeiros movimentos do jogo e chegou a acertar a trave com o colombiano Jordan Barrera logo na primeira chegada. O time carioca, em busca de organização e encaixe fora de casa, deu bons sinais, mas logo afrouxou a marcação e sofreu.
O Cruzeiro apertou no meio, subiu ao ataque com Kaio Jorge e Lucas Silva, mas foi com Christian que balançou a rede aos 14 minutos. O volante aproveitou confusão na grande área e, livre na sobra, tocou para o fundo da meta defendida por Raul.
A partir da abertura do placar, a Raposa foi conduzindo bem o jogo e pouco teve oportunidades de ampliar. Do outro lado, o Botafogo chegou bem com Cuiabano e Arthur, em duas chances claras ainda na primeira etapa, mas que pararam em boas defesas de Cássio. O cenário do segundo tempo estava desenhado.
Emoção até o fim
A partida no Mineirão ganhou em velocidade. Quando o Botafogo subiu e errou, deu espaço para o contra-ataque do Cruzeiro ao quatro minutos. Kaio Jorge recebeu de Lucas Silva, bateu para a defesa de Raul, mas Matheus Pereira aproveitou no rebote aos quatro minutos. Pouco tempo depois, aos 12, Marçal diminuiu para o Glorioso aproveitando cruzamento de David Ricardo pela esquerda. Emoção em Belo Horizonte.
O Botafogo teve mais a bola no restante do duelo e soube trabalhar bem com Álvaro Montoro e Marlon Freitas. Mais retraído para não correr riscos, o Cruzeiro escapou em velocidade para desafogar o alto volume de jogo e utilizou Eduardo e Arroyo. No entanto, no fim, o recuo custou caro.
Depois de muitas investidas, principalmente pelos lados, o Botafogo chegou forte aos 45 da segunda etapa e deixou tudo igual. Marçal foi derrubado por Kaiki dentro da área e, após revisão, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti. Alex Telles cobrou com categoria no canto direito, sem chances para o goleiro Cássio.
Nos últimos minutos, o Alvinegro ainda perdeu o zagueiro David Ricardo, expulso por entrada violenta em Matheus Henrique. O Cruzeiro teve a última oportunidade do duelo, cruzou na área, mas não levou perigo e o empate foi confirmado.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 2 BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira (2/12), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
Gols: Christian 14'/1ºT e Matheus Pereira 4'/2ºT (CRU); Marçal 12'/2ºT e Alex Telles 49'/2ºT (BOT)
Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU); Barrera e Allan (BOT)
Cartão vermelho: David Ricardo (BOT)
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Sinisterra (Eduardo) e Kaio Jorge (Arroyo). Técnico: Leonardo Jardim.
BOTAFOGO: Raul, Vitinho (Kauan Toledo), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan (Newton) e Marlon Freitas; Cuiabano (Montoro), Jordan Barrera (Kadir), Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
