Fluminense fecha Brasileirão 2025 como terceiro time que mais venceu na década

O Fluminense termina o Brasileirão de 2025 consolidado entre as equipes mais fortes do país nos últimos cinco anos. Segundo levantamento do Lance! em parceria com o Sofascore, o clube chega na última rodada da temporada como o terceiro time com mais vitórias no Campeonato Brasileiro entre 2021 e 2025, com 89 triunfos no período. Apenas Palmeiras (110) e Flamengo (108) venceram mais. O Tricolor não pode ser ultrapassado na última rodada pelo Atlético-MG, quarto colocado com 87 vitórias.

O número ganha ainda mais relevância quando considerado o cenário competitivo da década: tanto Palmeiras quanto Flamengo operam em um patamar de investimento muito superior ao restante do país, com elencos mais caros e maior capacidade de reposição. Mesmo assim, o Fluminense se manteve como o principal perseguidor da dupla, e agora fecha o ciclo com posição garantida no pódio.

A marca já é definitiva. Com apenas uma rodada restante para Fluminense e Atlético-MG, o clube carioca não pode mais ser ultrapassado pelo rival mineiro, que aparece logo atrás com 87 vitórias. O Internacional, outro concorrente direto do período, tem com 82.

O desempenho tricolor nos últimos anos inclui campanhas consistentes, participação frequente nas competições continentais e temporadas de protagonismo ofensivo — como em 2022, quando somou 21 vitórias e terminou o campeonato em terceiro lugar. Mesmo com um ano de maior oscilação, como foi 2024, manteve números de competitividade que contribuíram para o acumulado.

Em 2025, a arrancada sob o comando de Luis Zubeldía foi a grande responsável por essa estatística. O Fluminense chega à última rodada com 18 vitórias, uma das melhores marcas recentes do clube, e lidera o Brasileirão no recorte desde a chegada do treinador.

Com o balanço da década em andamento e títulos nacionais ainda em disputa, o clube vai fechar 2025 se consolidando como uma força regular do futebol brasileiro. A campanha de vitórias no Brasileirão se reflete em títulos para além do campeonato nacional. O Tricolor acumula no período dois títulos cariocas – em cima do Flamengo –, uma Libertadores e uma Recopa, acumulando quatro títulos em cinco anos. O time ainda é forte candidato a levantar a Copa do Brasil em 2025, competição que disputa semifinal contra o Vasco no dia 11 e 14 de dezembro.

Fluminense se prepara para enfrentar o Bahia

O Fluminense retornou aos treinos nesta quinta-feira (4) no CT Carlos Castilho para enfrentar o Bahia no domingo, pela última rodada do Brasileirão. O Tricolor venceu o Grêmio na terça-feira, fora de casa, e se aproximou da vaga direta na Libertadores 2026. O elenco teve folga na quarta-feira e treina todos os dias até o sábado.