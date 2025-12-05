Abel Ferreira deve assinar renovação com o Palmeiras só após o Brasileirão

O técnico Abel Ferreira ainda não assinou sua renovação de contrato com o Palmeiras, e o atual vínculo do português se encerra neste mês. No entanto, a continuação do trabalho da comissão técnica no clube paulista deve seguir até o final de 2027, conforme a presidente Leila Pereira já deixou claro seu desejo em várias ocasiões e é um dos principais objetivos deste segundo mandato da empresária.

O treinador, que chegou ao clube em novembro de 2020, por sua vez, também já demonstrou vontade em permanecer no Palmeiras por mais um tempo. Abel Ferreira, inclusive, disse recentemente que sua palavra vale mais que uma assinatura.

Antes da vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, na quarta-feira (3), na Arena MRV, o treinador vinha com uma sequência negativa frente ao Palmeiras, com seis jogos sem vitória, contando a perda do Campeonato Brasileiro na reta final e a decisão da Libertadores, contra o Flamengo. Ou seja, o Verdão encerrou a temporada sem uma única taça pela primeira vez sob o comando do português.

Mas nada que tenha abalado Abel Ferreira a ponto de "largar o barco". O português fez questão de falar sobre a reformulação que houve em 2025, o que dificultou na busca pelas taças do ano ainda que o investimento da diretoria tenha sido altíssimo: cerca de R$ 700 milhões.

– Há momentos em que os finais de ciclo chegam e você como treinador tem que entender quando é o final. Mas não posso entender como final de ciclo quando você chega à uma final da Libertadores e a disputa até o fim, não posso entender como final de ciclo em seis Libertadores você ir a três para uma final, uma para semifinal, outra nas quartas. Não é final de ciclo quando uma equipe como o Palmeiras nos últimos cinco ou seis campeonatos ganhou dois e ficou vice nos outros. Não é um final de ciclo quando você ganha três Paulistas de quatro ou cinco – analisou o treinador na quarta-feira (3).

O português afirmou que deu sua palavra à Leila Pereiraa e que o assunto já foi falado diversas vezes.

– Já falei as vezes que foram precisas, a nossa presidente também. Sobre esse assunto já falamos muito. Dei a minha palavra à presidente, disse a ela depois do jogo do Corinthians. Ela entende que eu sou o treinador do projeto, que fez a reformulação da equipe. Sempre disse que não seria o problema e sim a solução para o Palmeiras – disse.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



