A CBF decidiu antecipar a partida entre Mirassol e Flamengo para sábado (6) após a confirmação do título do Brasileirão, que foi conquistado pela equipe rubro-negra na noite da última quarta-feira. Em contato com o Lance!, a assessoria do time paulista confirmou a mudança.

Inicialmente, o confronto da parte de cima da tabela estava agendado para acontecer no domingo (7), assim como as demais partidas do Brasileirão. No entanto, os clubes entraram em um acordo juntamente à entidade para a mudança.

O duelo acontecerá às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A CBF ainda não se manifestou oficialmente sobre a alteração da data.

Enquanto a temporada do Flamengo está longe de se encerrar - o time ainda tem as disputas da Copa Intercontinental pela frente -, o calendário do Mirassol irá ser finalizado já no sábado e de uma forma histórica.

O clube fez uma campanha surpreendente no Brasileirão 2025. Em sua primeira participação na Série A, ocupa a quarta posição, com 61 pontos, e já garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

Jogadores do Mirassol comemoram após partida contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

Veja a nota da assessoria do Mirassol

MUDANÇA DE DATA - MIRASSOL X FLAMENGO

Bom dia a todos! Informação importante que já nos foi repassada. Está confirmado o adiantamento do jogo contra o Flamengo pra sábado, 06/12, às 18h30, no Maião.

Flamengo usará time sub-20 na última rodada

O Flamengo irá a campo com a equipe sub-20 na última rodada da competição, incluindo Bruno Pivetti, técnico da categoria, quem comandará o time em campo. O elenco principal do Flamengo terá a quinta e a sexta-feira de folga. A reapresentação será no sábado (6) de manhã e, às 15h, o grupo viajará para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental.

A estreia na competição internacional está marcada para o dia 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), diante do Cruz Azul, do México.