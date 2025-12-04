Em 2014, a CBF padronizou o troféu atual, chamado Champions Trophy, que é usado até hoje.

A trajetória dos troféus é dividida em quatro fases: pré-Nacional, primeiros anos do Campeonato Nacional, Era da Taça das Bolinhas e era moderna.

A história do Campeonato Brasileiro é marcada por mais de 60 anos de troféus com designs variados, refletindo a evolução da competição.

A história do Campeonato Brasileiro não é feita apenas de grandes jogos e ídolos. Os troféus erguidos ao longo das décadas ajudam a contar a evolução da competição, desde as primeiras edições nacionais até a padronização atual promovida pela CBF. Cada era do futebol brasileiro possui uma taça própria, com design, simbolismo e regras específicas. Ao todo, são mais de 60 anos de história representados em diferentes modelos, que vão de obras de arte em prata a esculturas modernas banhadas a ouro. O Lance! apresenta o Troféu do Brasileirão de cada edição.

A trajetória dos troféus pode ser organizada em quatro grandes fases: o período pré-Nacional (Taça Brasil e Robertão), os primeiros anos do Campeonato Nacional, a icônica Era da Taça das Bolinhas e a era moderna dos troféus unificados. A seguir, veja o guia completo de todos os modelos.

Troféu do Brasileirão

Era atual: o "Champions Trophy" (2014–hoje)

Em 2014, a CBF decidiu padronizar a identidade visual do Campeonato Brasileiro e lançou o Champions Trophy, utilizado até hoje. O Cruzeiro foi o primeiro campeão a erguer o novo design.

Design: Banhado a ouro, com base verde e detalhes prateados. Formato: Representa a bandeira do Brasil estilizada, com uma bola dourada central apoiada em um losango. Dimensões: Aproximadamente 60 cm de altura, com cerca de 5 kg. Conceito: Criado para simbolizar modernidade, unidade e valorização da marca “Brasileirão”.

Este é o troféu visto nos títulos recentes de Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Corinthians.

Era da estabilidade: as taças prateadas (1993–2013)

Antes do troféu atual, o Brasileirão adotou por duas décadas um visual padronizado, embora com pequenas variações ano a ano.

Design: Taça tradicional prateada, alta, com alças laterais e base preta ou de madeira.

Taça tradicional prateada, alta, com alças laterais e base preta ou de madeira. Variações: Mudanças discretas de altura, espessura e detalhes, mas mantendo sempre a mesma identidade.

Mudanças discretas de altura, espessura e detalhes, mas mantendo sempre a mesma identidade. Momento histórico: Esta foi a taça dos tricampeonatos do São Paulo (2006–2008), do título do Corinthians de 2005, dos títulos do Cruzeiro e dos primeiros campeões da era dos pontos corridos.

Apesar das variações sutis, trata-se de um dos períodos mais uniformes em termos de design.

Era da "Taça das Bolinhas" (1975–1992)

O troféu mais famoso e polêmico da história do Campeonato Brasileiro é a Taça das Bolinhas, oficialmente chamada de Troféu Copa Brasil, criada por Maurício Salgueiro.

Design: Obra de arte geométrica com 156 esferas (“bolinhas”) que aumentam de tamanho até culminar em uma esfera de ouro no topo. Regra de posse: O troféu ficaria definitivamente com o primeiro clube a vencer o Brasileirão 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas. Entrega: Cada campeão recebia uma réplica em miniatura (30 cm) entre 1975 e 1992, enquanto a versão oficial permanecia guardada pela Caixa Econômica Federal.

A polêmica do Brasileirão de 1987

A disputa pela posse definitiva envolveu Flamengo e São Paulo, devido ao título de 1987. Após decisões judiciais, o STF reconheceu o Sport como campeão oficial daquele ano, o que definiu o São Paulo como o primeiro pentacampeão "de jure" e guardião da Taça das Bolinhas.

Era dos "Gigantes de Prata" (1971–1974)

Com a criação do Campeonato Nacional de Clubes, em substituição ao Robertão, os troféus utilizados eram grandes taças de prata, sem padrão fixo.

1971 (Atlético-MG): Modelo clássico, elegante, distinto dos posteriores.

1974 (Vasco): Taça enorme, ornamentada, considerada uma das mais imponentes da história do torneio.

Nesse período inicial do Nacional, cada edição apresentava um troféu próprio.

Troféus "fora da curva" (edições especiais)

Algumas edições do futebol brasileiro, por razões políticas ou regulatórias, tiveram troféus únicos:

1987 – Copa União

Módulo Verde: O Flamengo ergueu o Troféu Copa União, uma taça com esferas, diferente da Taça das Bolinhas oficial. Troféu da CBF: O Sport ergueu o troféu do Módulo Amarelo, considerado o título oficial pela CBF e reconhecido pela Justiça.

2000 – Copa João Havelange

Competição atípica, organizada pelo Clube dos 13.

Vasco ergueu um troféu exclusivo, sem relação com o design padronizado usado nos anos 1990.

Troféus históricos: Taça Brasil e Robertão (1959–1970)

Antes da unificação feita pela CBF, os campeões brasileiros eram definidos por dois torneios nacionais distintos:

Taça Brasil (1959–1968)

Taça grande, tradicional, encimada por uma estatueta de jogador.

Vencida por clubes como Bahia, Santos, Palmeiras e Cruzeiro.

Torneio Roberto Gomes Pedrosa – Robertão (1967–1970)