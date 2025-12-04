Cássio cita lição para o Cruzeiro após empate 'amargo'
Cássio teve intervenções importantes no jogo contra o Botafogo
Depois de fazer um ótimo primeiro tempo, o Cruzeiro ficou apenas no empate em 2 a 2 contra o Botafogo, na noite desta quinta-feira (4). Após a partida, o goleiro Cássio, que foi fundamental para o ponto somado, lamentou o resultado que serviu de lição, e fez um balanço do Brasileirão do Cabuloso em 2025.
— Foi um jogo equilibrado, chances para os dois lados. Saímos com um gosto amargo, por tudo que a torcida fez. Queríamos a vitória, mas não veio. Fico feliz com a temporada. Eu projeto o Cruzeiro forte todo ano — comentou o goleiro.
— Crescemos, evoluímos, esse ano ficamos em terceiro lugar. As duas equipes na frente têm brigado há cinco, seis anos. O Cruzeiro bateu de frente, fez quatro pontos contra eles. Há dois anos, o Cruzeiro brigava na parte de baixo, esse ano conseguimos a Libertadores. Não foi acaso o Cruzeiro chegar nessa posição — analisou Cássio sobre a temporada do Cruzeiro.
Cássio cita lição para a Copa do Brasil
Na zona mista, o goleiro ressaltou que o empate com o Botafogo representou também uma lição para a Copa do Brasil.
— Fomos muito regulares na Copa do Brasil. Tem que ser assim, são dois grandes jogos, resolvidos em detalhes. Hoje foi um jogo que tivemos lições, de situações que não podemos abaixar a guarda. Em jogos da Copa do Brasil não pode acontecer, um deslize faz o time se classificar ou desclassificar — disse o defensor.
Atuação de Cássio em Cruzeiro x Botafogo
Apesar de ter sofrido dois gols, o arqueiro celeste salvou a equipe em pelo menos duas oportunidades. O primeiro milagre foi em chute de Vitinho, que fez boa jogada para cima de Lucas Silva e Villalba. Já nos minutos finais ele afastou de peixinho um contra-ataque botafoguense.
Estatísticas de Cássio contra o Botafogo
- Perigo afastado: 3
- Defesas: 3
- Recuperação da posse de bola: 5
- Atuação como líbero: 1
