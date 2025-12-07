Brasileirão: o que cada time precisa para vaga direta na Libertadores?

O título já está definido, mas a briga por vaga direta na Libertadores segue à todo vapor e promete emoção até o fim no Brasileirão. Por isso, o Lance! te explica o que cada time precisa para conquistar uma vaga direta na competição continental na 38ª rodada, que acontecerá neste domingo (7), às 16h (de Brasília)

O G-4 do Brasileirão não sofrerá alterações, independentemente dos resultados que acontecerem neste domingo. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, nesta ordem, terminarão como os quatro primeiros colocados do Brasileirão. A briga será do quinto ao sétimo colocados por, no momento, uma vaga direta.

O que cada time precisa para vaga na Libertadores?

Fluminense

O Fluminense começa a rodada na 5ª colocação da tabela, com 61 pontos, seguido pelo Bahia, em 6º, com 60. No entanto, estes times se enfrentam em confronto direto por vaga na Libertadores. Os cariocas dependem apenas de si para assegurar a vaga. Em caso de empate, o time vai a 62 pontos e deverá torcer para que o Botafogo, com 60 pontos e na 7ª posição, não vença o Fortaleza.

Bahia

O Bahia precisa vencer o Fluminense na última rodada do Brasileirão, para assegurar a vaga na Libertadores. Isso porque, o empate ou derrota deixam o time em situação complicada. Se a equipe de Rogério Ceni empatar e o Botafogo vencer o Fortaleza, o time baiano cai para a sétima posição e zera as chances de vaga na fase de grupos da competição continental. Mas se o Glorioso empatar, o Tricolor só perde a sexta posição se sair derrotado para o Fluminense. Vale lembrar que ficar em sexto também pode ser importante, já que se o Cruzeiro — ou Fluminense, a depender da classificação final da Série A — vencerem a Copa do Brasil, mais uma vaga direta será aberta, transformando o G-5 em G-6.

Botafogo

A matemática para o torcedor alvinegro é clara, mas não depende apenas das próprias forças. Para terminar o Brasileirão na 5ª colocação e assegurar a vaga direta, o Botafogo precisa cumprir dois requisitos:

Vencer o Fortaleza no Estádio Nilton Santos;

Torcer por um empate no duelo entre Fluminense (atual 5º) e Bahia (atual 6º), que se enfrentam no Maracanã.

Qualquer vencedor no jogo entre tricolores (seja Flu ou Bahia) tornaria a missão do Botafogo impossível via G-5, já que o time carioca seria ultrapassado em pontos ou critérios de desempate.

Ainda existe uma possibilidade de a zona de classificação direta se expandir, transformando o G-5 em G-6. Isso aconteceria dependendo do desfecho da Copa do Brasil. Se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões e terminarem entre os cinco primeiros, uma vaga extra é aberta via Brasileirão, o que beneficiaria o Botafogo na disputa.

A última rodada do Brasileirão acontecerá neste domingo (7), com todos os jogos sendo realizados simultaneamente às 16h (de Brasília). O título já não está mais em disputa e o Flamengo sagrou-se campeão pela nona vez. Já na parte debaixo da tabela, Sport e Juventude são os únicos matematicamente rebaixados.