Brasileirão: o cenário de cada time na briga contra o rebaixamento
Cinco equipes lutam para escapar de duas vagas no Z-4 na rodada final
A rodada final do Brasileirão tem as atenções voltadas para a luta contra o rebaixamento à Série B. Dois de cinco possíveis times cairão, se juntando a Juventude e Sport no Z-4 final rumo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2026.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades de degola são as seguintes: Internacional (77,5%), Vitória (64,9%), Fortaleza (35,1%), Ceará (20,4%) e Santos (2,1%). Como não há confronto direto entre essas equipes, as que estão dentro do Z4 precisam vencer e torcer por tropeços das que estão à frente. O Lance! detalha o cenário de cada equipe.
O que cada equipe precisa para fugir do rebaixamento?
Internacional
O Inter é o clube em situação mais delicada e abre a rodada na 18ª colocação, com 41 pontos e saldo de -15 gols. O Colorado tem à sua frente e a seu alcance Vitória (42 pontos), Fortaleza e Ceará (43), e Santos (44) — o Peixe, porém, tem saldo -8. Ou seja, para não disputar a Série B em 2026, precisa vencer o jogo contra o Bragantino e torcer por dois de quatro resultados:
- empate/derrota do Vitória diante do São Paulo no Barradão;
- derrota do Fortaleza para o Botafogo no Nilton Santos;
- derrota do Ceará para o Palmeiras no Castelão;
- derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro. Nesse caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.
Vitória
O Leão da Barra também está em situação complicada. Na 17ª colocação e com 42 pontos, o Vitória não depende apenas de si para escapar do Z-4 na rodada final do Brasileirão. Além de bater o São Paulo — único resultado que ainda mantém as esperanças —, o Vitória precisa torcer por uma das combinações possíveis:
- empate/derrota do Fortaleza diante do Botafogo no Nilton Santos;
- empate/derrota do Ceará diante do Palmeiras no Castelão;
- derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro; empate praticamente garante o Peixe, já que tem 10 gols de saldo a mais que o Vitória.
Fortaleza
O Leão do Pici deixou o Z-4 após 27 rodadas no meio de semana e chega à 38ª dependendo apenas de si para permanecer na Série A: uma vitória basta para o Tricolor, que atualmente é o 16º colocado com 43 pontos. Contudo, em caso de empate, dois dos três cenários abaixo precisariam acontecer para que o clube não caísse:
- Vitória por no máximo um gol de diferença, empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino;
- Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo
- Derrota do Ceará contra o Palmeiras;
O Santos ainda poderia ser ultrapassado, mas tal feito exigiria resultados improváveis para o desempate no saldo de gols. Na ocasião de uma derrota diante do Botafogo, o panorama seria mais complicado para o Leão, que seguiria em 43 pontos. As duas possibilidades abaixo teriam que acontecer:
- Empate/derrota do Internacional diante do RB Bragantino no Beira-Rio;
- Empate/derrota do Vitória diante o São Paulo no Barradão.
Ceará
O Vozão é outro que depende apenas de si para de livrar da degola, já que está no 15º lugar com 43 pontos. Inicialmente, qualquer vitória simples sobre o Palmeiras já livra o Ceará da Série B. Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:
- Empate/derrota do Vitória diante do São Paulo no Barradão;
- Empate/derrota do Fortaleza diante do Botafogo;
- Derrota do Santos para o Cruzeiro na Vila Belmiro.
Nesse cenário, o Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse o Bragantino, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4). Caso perca para o Palmeiras, o risco do Alvinegro é maior. Seria preciso torcer por dois dos três cenários abaixo:
- Empate/derrota do Internacional diante do RB Bragantino no Beira-Rio;
- Empate/derrota do Vitória diante o São Paulo no Barradão;
- Derrota do Fortaleza para o Botafogo no Nilton Santos.
Santos
O Peixe é quem tem a situação mais tranquila entre os times que ainda lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. Na 14ª posição com 44 pontos, uma vitória sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro já garante o Santos na Série A em 2026.
Mesmo com um empate — chegando aos 45 —, o risco de queda do Alvinegro Praiano seria mínimo, já que o Vitória precisaria derrotar o São Paulo por 11 gols de diferença para superar o saldo santista. Além da improvável goleada do Leão da Barra, Ceará e Fortaleza teriam que vencer para que o Santos caísse com o empate. Em caso de derrota para a Raposa, contudo, o Peixe será rebaixado caso três dos quatro cenários aconteça:
- vitória/empate do Ceará sobre o Palmeiras no Castelão;
- vitória do Fortaleza sobre o Botafogo no Nilton Santos;
- vitória do Vitória sobre o São Paulo no Barradão;
- vitória do Internacional sobre o Bragantino no Beira-Rio; neste caso, o Colorado teria ainda de tirar sete gols de saldo em relação ao Santos.
Todos os jogos da 38ª rodada acontecem neste domingo (7), às 16h (de Brasília). A única exceção foi o duelo entre Mirassol e Flamengo, disputado na noite de sábado (6), com o empate por 3 a 3 no interior paulista.
