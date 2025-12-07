menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras deve ter retorno de jogador criticado ao time titular na última rodada do Brasileirão

Verdão encerra sua participação na temporada em partida contra o Ceará, neste domingo (7), na Arena Castelão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
05:30
Palmeiras entra em campo neste domingo (7) para encerrar a temporada 2025 (Foto: César Greco / Palmeiras)
Palmeiras entra em campo neste domingo (7) para encerrar a temporada 2025 (Foto: César Greco / Palmeiras)
Com 73 pontos e o segundo lugar assegurado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não tem mais nada a definir nesta última rodada, contra o Ceará, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, neste domingo (7). Nada mais está em jogo para o time de Abel Ferreira, que tem alguns desfalques neste encerramento de temporada e, portanto, precisará mexer no time, ao menos no meio-campo.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o desfalque confirmado de Emiliano Martínez, que sofreu um trauma no pé na vitória contra o Atlético-MG, no meio da semana, o principal nome cotado para retornar ao time titular é o de Aníbal Moreno. O argentino viveu momentos de instabilidade em 2025 e recebeu críticas por parte da torcida, principalmente, quando vacilou em momentos cruciais do time na temporada.

A jogada mais lembrada dessa fase negativa do volante foi contra o Corinthians, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, expulso por uma cabeçada em José Martínez, o que comprometeu o desempenho do time em busca da classificação, que não ocorreu. O Verdão havia perdido o primeiro duelo por 1 a 0 e, na volta, após a expulsão, acabou perdendo por 2 a 0.

Contra o Grêmio, recentemente pela 36ª rodada do Brasileirão, Aníbal iniciou como titular e fazia uma partida regular, sem compromter, mas no segundo tempo, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, o volante cometeu pênalti em Carlos Vinícius e ainda foi advertido, o que resultou em defalque na rodada seguinte que também era importante para o Palmeiras.

Nesta temporada, Aníbal Moreno disputou 54 partidas pelo Palmeiras, sendo 31 delas como titular. O argentino não balançou as redes, mas distribuiu duas assistências em 2025, além de ter recebido 12 cartões amarelos.

Caso opte por deixar Aníbal no banco de reservas, outra opção de Abel Ferreira é improvisar o zagueiro Bruno Fuchs, que já exerceu a função em outras oportunidades, no setor.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Allan, Mauricio e Sosa; Flaco López e Bruno Rodrigues.

Aníbal Moreno, volante do Palmeiras
Aníbal Moreno durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

