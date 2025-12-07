A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Investigação Cibernéticas Especiais (DICESP), deflagrou na manhã deste domingo (7) a Operação Cartão Vermelho, com o objetivo de cumprir cinco ordens judiciais, dentre as quais três mandados de busca e apreensão. O Lance! apurou que os crimes investigados são de crimes de ameaça e injúria praticados contra um dirigente do Internacional e seus familiares.

Polícia Civil deflagra operação preventiva

As investigações revelam um padrão preocupante de assédio e intimidação direcionado a um cartola colorado e sua família, com episódios que se intensificaram após partidas recentes do Alvirrubro. Tudo começou no dia 28 de novembro, logo após a goleada sofrida ante o Vasco, disputada no Rio de Janeiro. ;Conforme as informações da DICESP, a vítima, que não teve nome divulgado, começou a receber mensagens ameaçadoras em seu telefone pessoal.

Mesmo bloqueando o número, os ataques voltaram depois do 3 a 0 para o São Paulo, mas dessa vez pelo perfil do Instagram da esposa do cartola. As mensagens enviadas pela rede social reiteravam as ameaças anteriores e, de forma ainda mais grave, estendiam explicitamente as intimidações aos familiares.

O tom indicava que o autor estava acompanhando a rotina da família. Além disso, segundo as investigações, o dirigente vinha recebendo diversas outras ameaças de diferentes integrantes de torcidas organizadas, muitas delas também direcionadas ao seu telefone pessoal.

Investigados têm antecedentes

Os investigados têm vasta ficha de antecedentes policiais, demonstrando histórico de comportamento violento e desrespeito à lei. Por isso, a Justiça reconheceu a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção da vítima e seus familiares, bem como deferiu os pedidos da autoridade policial, protocolados no plantão.

As ameaças se intensificaram com a aproximação do jogo decisivo que ocorrerá neste domingo (7) entre Internacional e Bragantino, no Beira Rio, às 16h (de Brasília). Dessa forma, a Polícia Civil avaliou que, sem a intervenção imediata, as ameaças poderiam se concretizar, colocando em risco a integridade física da vítima e de seus familiares. A delegacia segue monitorando as redes socias e qualquer ameaça aos dirigentes e jogadores serão investigadas.

O momento que antecede a partida é considerado crítico, exigindo resposta firme das autoridades. Tanto que, na manhã do sábado (6) e na sexta-feira (5), o CT Parque Gigante recebeu proteção de uma viatura da Brigada Militar. Informações apuradas pelo Lance! davam conta de que protestos seriam realizados no momento dos treinos, o que acabou não ocorrendo.