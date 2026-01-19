Saiba qual é a média de idade dos treinadores do Brasileirão 2026

Conteúdo Especial

O Brasileirão 2026 reúne nos bancos de reservas uma combinação entre experiência e renovação. Com média de idade inferior a 52 anos, conheça todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro 2026.

A lista abaixo apresenta a idade dos técnicos que comandam as principais equipes do futebol brasileiro, organizando-os do mais jovem ao mais experiente.

Botafogo: Martín Anselmi, 40 anos

Flamengo: Filipe Luís, 40 anos

Internacional: Paulo Pezzolano, 42 anos

Mirassol: Rafael Guanaes, 44 anos

Fluminense: Zubeldía, 45 anos

Vitória: Jair Ventura, 46 anos

Palmeiras: Abel Ferreira, 47 anos

Coritiba: Fernando Seabra, 48 anos

Athletico Paranaense: Odair Hellmann, 48 anos

Red Bull Bragantino: Vagner Mancini, 49 anos

São Paulo: Hernán Crespo, 50 anos

Vasco: Fernando Diniz, 51 anos

Santos: Juan Pablo Vojvoda, 51 anos

Bahia: Rogério Ceni, 52 anos

Chapecoense: Gilmar Dal Pozzo, 56 anos

Corinthians: Dorival Júnior, 63 anos

Grêmio: Luís Castro, 64 anos

Cruzeiro: Tite, 64 anos

Remo: Juan Carlos Osório, 64 anos

Atlético Mineiro: Jorge Sampaoli, 65 anos

Média: 51,45 anos.

A Série A do Brasileirão começa no dia 28 de janeiro, quarta-feira, quando estão previstos oito confrontos.

A principal novidade de 2026 é justamente a antecipação do Brasileirão, que começará no dia 28 e terminará em 2 de dezembro. O torneio manterá seu formato atual, mas suas quatro primeiras rodadas serão realizadas de forma intercalada com os estaduais.

Clubes da Série A vivem o desafio de dividir o planejamento entre os compromissos regionais e o início antecipado da principal competição nacional.

Um exemplo é o clássico entre São Paulo e Santos, válido pela sexta rodada do Paulistão, marcado para o dia 31 de janeiro, que será seguido por outro encontro entre os dois times na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dia 4 de fevereiro.