Saiba qual é a média de idade dos treinadores do Brasileirão 2026
Campeonato começa no dia 28 de janeiro
O Brasileirão 2026 reúne nos bancos de reservas uma combinação entre experiência e renovação. Com média de idade inferior a 52 anos, conheça todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro 2026.
A lista abaixo apresenta a idade dos técnicos que comandam as principais equipes do futebol brasileiro, organizando-os do mais jovem ao mais experiente.
Botafogo: Martín Anselmi, 40 anos
Flamengo: Filipe Luís, 40 anos
Internacional: Paulo Pezzolano, 42 anos
Mirassol: Rafael Guanaes, 44 anos
Fluminense: Zubeldía, 45 anos
Vitória: Jair Ventura, 46 anos
Palmeiras: Abel Ferreira, 47 anos
Coritiba: Fernando Seabra, 48 anos
Athletico Paranaense: Odair Hellmann, 48 anos
Red Bull Bragantino: Vagner Mancini, 49 anos
São Paulo: Hernán Crespo, 50 anos
Vasco: Fernando Diniz, 51 anos
Santos: Juan Pablo Vojvoda, 51 anos
Bahia: Rogério Ceni, 52 anos
Chapecoense: Gilmar Dal Pozzo, 56 anos
Corinthians: Dorival Júnior, 63 anos
Grêmio: Luís Castro, 64 anos
Cruzeiro: Tite, 64 anos
Remo: Juan Carlos Osório, 64 anos
Atlético Mineiro: Jorge Sampaoli, 65 anos
Média: 51,45 anos.
Brasileirão 2026
A Série A do Brasileirão começa no dia 28 de janeiro, quarta-feira, quando estão previstos oito confrontos.
➡️ CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão
A principal novidade de 2026 é justamente a antecipação do Brasileirão, que começará no dia 28 e terminará em 2 de dezembro. O torneio manterá seu formato atual, mas suas quatro primeiras rodadas serão realizadas de forma intercalada com os estaduais.
Clubes da Série A vivem o desafio de dividir o planejamento entre os compromissos regionais e o início antecipado da principal competição nacional.
Um exemplo é o clássico entre São Paulo e Santos, válido pela sexta rodada do Paulistão, marcado para o dia 31 de janeiro, que será seguido por outro encontro entre os dois times na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dia 4 de fevereiro.
