Cruzeiro contratou Gerson por valor 'acima do teto' no mercado da bola

Gerson chega ao Cruzeiro quebrando recordes e assumiu o posto de maior contratação da história do futebol brasileiro. A equipe mineira desembolsou 27 milhões de euros, ou R$ 169 milhões, para ter o meio-campista, mas a cifra pode ser considerada "acima do teto" ao comparar com a avaliação do valor de mercado do atleta, que está em queda desde sua chegada ao Zenit.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Flamengo negociou a saída de Gerson para o futebol russo em julho de 2025 após o pagamento integral da multa de 25 milhões de euros. Na época, o meia estava no auge de sua valorização financeira na carreira e tinha o seu valor de mercado cotado nos mesmos 25 milhões pagos pelo Zenit. Entretanto, o semestre jogado fora do Brasil foi o suficiente para reduzir consideravelmente suas cifras até o momento da proposta apresentada pelo Cruzeiro.

Entre junho e dezembro do ano passado, Gerson sofreu duas desvalorizações no mercado da bola. Os dados são da plataforma Transfermarkt, especializada no mercado de transferências e avaliação de clubes e atletas. Segundo o site, o meia desvalorizou sete milhões de euros. No período, saiu de 25 milhões de euros para 22 milhões e, no último mês do ano, chegou ao atual valor de 18 milhões de euros.

continua após a publicidade

Isso significa que o Cruzeiro desembolsou quase dez milhões de euros "a mais" para contratar Gerson e atingir o valor mínimo que foi estabelecido pelo Zenit para tirá-lo da equipe. Entretanto, vale ressaltar que a as avaliações não cravam oficialmente qual é o valor de mercado de um atleta, mas sim uma projeção de quanto custa o jogador diante da realidade do mercado com outros clubes e atletas.

Gerson teve queda no valor de mercado durante passagem pelo Zenit. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gerson tem 'altos e baixos' financeiros na carreira

Ao longo da carreira do meia, o valor de mercado de Gerson sofreu variações negativas e positivas que refletem seus momentos em cada clube. Em 2016, quando deixa o Fluminense e vai para a Roma, o jogador era cotado em 10 milhões de euros, valor que sofre uma leve queda até o meio de 2017, mas retoma um viés de crescimento que acompanha o atleta até sua mudança para a Fiorentina.

continua após a publicidade

Ao trocar a Itália e retornar para o Brasil em sua primeira passagem pelo Flamengo, Gerson teve o valor de mercado variando entre 13 e 14 milhões de euros, cifra que subiu até 20 milhões de euros após a temporada vencedora de 2019 no rubro-negro. O meia foi vendido ao Olympique de Marselha, da França, quando valia 20 milhões de euros, se valorizou, mas voltou a cair para 18 milhões quando retornou ao clube carioca 2023.

Nesse período, chegou a ser cotado em "apenas" 14 milhões de euros durante a temporada 2024, mas voltou a ser protagonista em campo e atingiu o ápice de 25 milhões de euros vestindo a camisa do Flamengo.

Veja a variação do valor de mercado de Gerson em cada clube

Fluminense (2015 e 2016) - 6 a 10 milhões de euros

Roma (janeiro de 2017 a junho de 2018) - 8 a 10 milhões de euros

Fiorentina (dezembro de 2018 a junho de 2019) - 13 a 15 milhões de euros

Flamengo (junho de 2019 a maio de 2021) - 11 a 20 milhões de euros

Olympique de Marselha (dezembro de 2021 a novembro de 2022) - 18 a 22 milhões de euros

Flamengo (abril de 2023 a junho de 2025) - 14 a 25 milhões de euros

Zenit (junho de 2025 a janeiro de 2026) - 18 a 25 milhões de euros

*variação de valor de mercado referentes às avaliações do Transfermarkt. Os números destacados mostram os valores mais baixos e mais altos de cada período nos clubes