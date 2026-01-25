Palmeiras é o clube que mais ganhou o Brasileirão em ano de Copa do Mundo; veja lista
Alviverde levou as edições de 1994, 2018 e 2022
O Brasileirão começa na próxima quarta-feira (28) e será o mais longo da história: serão 309 dias corridos, ou 259 se descontarmos a pausa no meio do ano projetada por causa da Copa do Mundo. E a disputa do Campeonato Brasileiro em ano de Mundial costuma ser promissora para o Palmeiras, que se sagrou campeão em três oportunidades.
O alviverde paulista, aliás, foi campeão do Brasileirão nos anos das últimas duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. A outra oportunidade foi em 1994, ano do Tetra da Seleção Brasileira.
Outros dois clubes paulistas veem na sequência? São Paulo e Corinthians conquistaram duas vezes o Nacional em anos de Copa do Mundo. O tricolor foi campeão em 1986 e em 2006, conquista aquela que iniciaria uma série de três Brasileirões em sequência; o alvinegro, em 1990 e 1998.
Atual campeão, o Flamengo conquistou o título nacional uma única vez em ano de Mundial de seleções: foi em 1982, quando o rubro-negro chegou à segunda conquista. Naquele ano, o Brasil de Toninho Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão e tantos outros encantou o mundo, mas acabou eliminado pela Itália no jogo que entrou para a história como "a tragédia do Sarriá".
E os técnicos do Brasil em Copas que depois foram campeões por clubes?
Campeão Brasileiro em 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil, o Cruzeiro tentará o título este ano tendo no comando o treinador da Seleção nos dois últimos Mundiais, Tite. Antes de treinar o Brasil, ele foi campeão com o Corinthians em 2015.
Em ano de Copa, uma única vez o campeão nacional tinha como técnico alguém que comandara a Seleção em Mundiais no passado. Foi em 2018, quando Luiz Felipe Scolari, técnico do Brasil em 2002 e 2014, conduziu o Palmeiras ao título.
Considerando todas as edições do Brasileirão, há ainda os casos de Telê Santana e Cláudio Coutinho. O "mestre Telê" treinou a Seleção nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, e foi campeão com o São Paulo no Brasileiro de 1991; Coutinho, por sua vez, era o técnico do Brasil no Mundial de 1978, e do Flamengo no Nacional de 1980.
Campeões do Brasileirão em anos de Copa do Mundo*
1974 – Vasco
1978 – Guarani
1982 – Flamengo
1986 – São Paulo
1990 – Corinthians
1994 – Palmeiras
1998 – Corinthians
2002 – Santos
2006 – São Paulo
2010 – Fluminense
2014 – Cruzeiro
2018 – Palmeiras
2022 – Palmeiras
*considera apenas o Campeonato Brasileiro, cuja primeira edição aconteceu em 1971
