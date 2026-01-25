Conteúdo Especial

O Brasileirão começa na próxima quarta-feira (28) e será o mais longo da história: serão 309 dias corridos, ou 259 se descontarmos a pausa no meio do ano projetada por causa da Copa do Mundo. E a disputa do Campeonato Brasileiro em ano de Mundial costuma ser promissora para o Palmeiras, que se sagrou campeão em três oportunidades.

O alviverde paulista, aliás, foi campeão do Brasileirão nos anos das últimas duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. A outra oportunidade foi em 1994, ano do Tetra da Seleção Brasileira.

Outros dois clubes paulistas veem na sequência? São Paulo e Corinthians conquistaram duas vezes o Nacional em anos de Copa do Mundo. O tricolor foi campeão em 1986 e em 2006, conquista aquela que iniciaria uma série de três Brasileirões em sequência; o alvinegro, em 1990 e 1998.

Atual campeão, o Flamengo conquistou o título nacional uma única vez em ano de Mundial de seleções: foi em 1982, quando o rubro-negro chegou à segunda conquista. Naquele ano, o Brasil de Toninho Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão e tantos outros encantou o mundo, mas acabou eliminado pela Itália no jogo que entrou para a história como "a tragédia do Sarriá".

E os técnicos do Brasil em Copas que depois foram campeões por clubes?

Campeão Brasileiro em 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil, o Cruzeiro tentará o título este ano tendo no comando o treinador da Seleção nos dois últimos Mundiais, Tite. Antes de treinar o Brasil, ele foi campeão com o Corinthians em 2015.

Em ano de Copa, uma única vez o campeão nacional tinha como técnico alguém que comandara a Seleção em Mundiais no passado. Foi em 2018, quando Luiz Felipe Scolari, técnico do Brasil em 2002 e 2014, conduziu o Palmeiras ao título.

Considerando todas as edições do Brasileirão, há ainda os casos de Telê Santana e Cláudio Coutinho. O "mestre Telê" treinou a Seleção nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, e foi campeão com o São Paulo no Brasileiro de 1991; Coutinho, por sua vez, era o técnico do Brasil no Mundial de 1978, e do Flamengo no Nacional de 1980.

Campeões do Brasileirão em anos de Copa do Mundo*

1974 – Vasco

1978 – Guarani

1982 – Flamengo

1986 – São Paulo

1990 – Corinthians

1994 – Palmeiras

1998 – Corinthians

2002 – Santos

2006 – São Paulo

2010 – Fluminense

2014 – Cruzeiro

2018 – Palmeiras

2022 – Palmeiras

*considera apenas o Campeonato Brasileiro, cuja primeira edição aconteceu em 1971