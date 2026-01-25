menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Palmeiras é o clube que mais ganhou o Brasileirão em ano de Copa do Mundo; veja lista

Alviverde levou as edições de 1994, 2018 e 2022

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
06:45
Brasileirão 2025
imagem cameraEm ano de Copa do Mundo, Brasileirão começará mais cedo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

O Brasileirão começa na próxima quarta-feira (28) e será o mais longo da história: serão 309 dias corridos, ou 259 se descontarmos a pausa no meio do ano projetada por causa da Copa do Mundo. E a disputa do Campeonato Brasileiro em ano de Mundial costuma ser promissora para o Palmeiras, que se sagrou campeão em três oportunidades.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Saiba qual é a média de idade dos treinadores do Brasileirão 2026

O alviverde paulista, aliás, foi campeão do Brasileirão nos anos das últimas duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. A outra oportunidade foi em 1994, ano do Tetra da Seleção Brasileira.

Outros dois clubes paulistas veem na sequência? São Paulo e Corinthians conquistaram duas vezes o Nacional em anos de Copa do Mundo. O tricolor foi campeão em 1986 e em 2006, conquista aquela que iniciaria uma série de três Brasileirões em sequência; o alvinegro, em 1990 e 1998.

continua após a publicidade

Atual campeão, o Flamengo conquistou o título nacional uma única vez em ano de Mundial de seleções: foi em 1982, quando o rubro-negro chegou à segunda conquista. Naquele ano, o Brasil de Toninho Cerezo, Zico, Sócrates, Falcão e tantos outros encantou o mundo, mas acabou eliminado pela Itália no jogo que entrou para a história como "a tragédia do Sarriá".

E os técnicos do Brasil em Copas que depois foram campeões por clubes?

Campeão Brasileiro em 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil, o Cruzeiro tentará o título este ano tendo no comando o treinador da Seleção nos dois últimos Mundiais, Tite. Antes de treinar o Brasil, ele foi campeão com o Corinthians em 2015.

continua após a publicidade

Em ano de Copa, uma única vez o campeão nacional tinha como técnico alguém que comandara a Seleção em Mundiais no passado. Foi em 2018, quando Luiz Felipe Scolari, técnico do Brasil em 2002 e 2014, conduziu o Palmeiras ao título.

Considerando todas as edições do Brasileirão, há ainda os casos de Telê Santana e Cláudio Coutinho. O "mestre Telê" treinou a Seleção nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, e foi campeão com o São Paulo no Brasileiro de 1991; Coutinho, por sua vez, era o técnico do Brasil no Mundial de 1978, e do Flamengo no Nacional de 1980.

Campeões do Brasileirão em anos de Copa do Mundo*

1974 – Vasco
1978 – Guarani
1982 – Flamengo
1986 – São Paulo
1990 – Corinthians
1994 – Palmeiras
1998 – Corinthians
2002 – Santos
2006 – São Paulo
2010 – Fluminense
2014 – Cruzeiro
2018 – Palmeiras
2022 – Palmeiras

*considera apenas o Campeonato Brasileiro, cuja primeira edição aconteceu em 1971

Abel Ferreira - Taça Brasileirão-2022
Palmeiras de Abel Ferreira foi campeão do Brasileirão de 2022, ano da Copa do Mundo do Catar (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias