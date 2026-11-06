Atlético-MG tem boas notícias antes de decisão na Copa do Brasil

Na véspera da decisão da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, o Atlético-MG teve boas notícias. Recuperados, Cassierra e Fred treinaram normalmente na Cidade do Galo e estão aptos para enfrentar o Tricolor.

Fred teve uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda em 8 de outubro de 2026, durante a partida contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

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Jogador em treino do Atlético Mineiro na Cidade do Galo, com colete amarelo conduzindo a bola (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Enquanto isso, também com problema muscular, Cassierra estava fora de combate desde o jogo contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 do último mês.

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Outra boa notícia foi sobre o zagueiro Vitão. Depois de assustar os atleticanos ao deixar o jogo contra o Botafogo com dores, ele passou por exames de imagem que não apontaram nenhuma lesão.

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Sendo assim, os três treinaram normalmente na Cidade do Galo e estão à disposição de Eduardo Domínguez para o jogo contra o Grêmio.

Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio na tarde deste sábado (7), às 18h (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo foi derrotado por 2 a 0 na Arena do Grêmio.

Com isso, o Galo precisa de uma vitória por três gols ou mais de diferença para garantir vaga na decisão e na próxima Libertadores. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Enquanto o Atlético-MG teve dois retornos importantes para o duelo, o Grêmio tem uma grande dúvida. O lateral-esquerdo Marlon será reavaliado pelo departamento médico tricolor até a hora do jogo. No domingo, ele foi substituído após sofrer pancada na panturrilha direita.

Durante a semana, ele sentiu dores e teve dificuldade para caminhar. Caso ele não tenha condições, a tendência é que Caio Paulista seja titular.