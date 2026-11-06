Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Com menos de dois meses de Vasco, Lescano se torna destaque do time

Argentino soma três gols em 11 partidas e lidera o elenco em passes decisivos

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Lescano comemora gol marcado em Vasco x Coritiba
Lescano comemora gol marcado em Vasco x Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco tem vivido momentos de oscilação nesta reta final de temporada. Entre resultados negativos, como a eliminação na Sul-Americana e a goleada sofrida para o Flamengo, e reações importantes, como as viradas sobre Corinthians e Athletico-PR, um jogador tem conseguido manter a regularidade: Alan Lescano. Contratado na última janela de transferências junto ao Argentinos Juniors, o meia precisou de menos de dois meses para se firmar como peça importante no esquema de Pedro Emanuel.

Além dos três gols marcados em 11 partidas, sendo dez como titular, o argentino tem se destacado pela capacidade de criação. Atuando como articulador do meio-campo, Lescano participa da construção das jogadas e oferece oportunidades aos companheiros. Desde sua estreia pelo Vasco, ele lidera o elenco em passes decisivos, com 20, três a mais que Facundo Colidio, segundo colocado no levantamento.

continua após a publicidade

➡️ Vasco vê risco de rebaixamento cair após vitória sobre o Athletico-PR; veja probabilidades

Passes decisivos desde a estreia de Lescano pelo Vasco

  1. 20 – Alan Lescano
  2. 17 – Facundo Colidio
  3. 13 – Cuiabano
Jogador do Vasco da Gama em ação com a bola, uniforme branco com faixa preta diagonal
Lescano em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Números de Alan Lescano pelo Vasco
(Números do Sofascore)

  1. 11 jogos (10 como titular)
  2. 3 gols
  3. 300 minutos para participar de um gol
  4. 2 grandes chances criadas
  5. 1,8 passe decisivo por jogo
  6. 88% de acerto no passe
  7. 37,5 passes certos por jogo
  8. 1,1 finalização por jogo (0,4 no gol)
  9. 29% de acerto nos dribles
  10. 43% de eficiência nos duelos
  11. 1,4 falta sofrida por jogo
  12. Nota Sofascore: 7,15

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Veja lances de Lescano em Athletico-PR e Vasco

A capacidade de criação tem sido um dos principais diferenciais do argentino neste início de trajetória em São Januário. Em meio às oscilações coletivas do Vasco, Lescano vem se consolidando como uma referência na construção ofensiva da equipe.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco comemorando gol na goleada do Palmeiras no Remo, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Vasco reage à goleada do Palmeiras: 'Pode esquecer'

Há 3 horas
Vasco x Palmeiras - Deyverson

Fora de Campo

Deyverson revela torcida em Vasco x Palmeiras: 'Sempre'

Há 3 horas
Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors

Vasco

Condição física de jogadores do Vasco preocupa para reta final da temporada

Há 6 horas
Cuiabano em ação pelo Vasco

Vasco

Vasco tenta contratação de Cuiabano por valor menor do que o passe fixado

Há 17 horas
Jogadores do Vasco comemoram vitória contra o Athletico-PR

Vasco

Vasco vê risco de rebaixamento cair após vitória sobre o Athletico-PR; veja probabilidades

Há 19 horas
Pedro Emanuel de casaco escuro em primeiro plano, estádio lotado com torcedores ao fundo.

Vasco

Análise: escolhas de Pedro Emanuel garantem virada do Vasco sobre o Athletico-PR

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadores do Vasco celebram a virada sobre o Athletico-PR

Vasco protagoniza mais uma: relembre outras viradas relâmpagos no futebol

O técnico Pedro Emanuel aplaude o Vasco na derrota para o Boca

Pedro Emanuel acumula quebras de tabus desde sua chegada ao Vasco

Admar Lopes em coletiva do Vasco

Admar Lopes critica arbitragem após vitória do Vasco sobre o Athletico-PR: 'Erro grotesco'

Homem com cabelo cinza curto, sorrindo, com a mão no queixo, usando camisa azul, fundo desfocado.

Pedro Emanuel indica possível mudança na escalação do Vasco para jogo com o Palmeiras

Bruno Duarte e Colidio comemoram o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio

Vasco se torna o time da Série A com mais viradas em 2026

Bruno Duarte marcou o segundo gol da vitória sobre o Athletico-PR

Bruno Duarte projeta decisão na Copa do Brasil: 'Agora sim vamos focar no Palmeiras'

Léo Jardim com a camisa verde do Vasco

Lance de Léo Jardim em Athletico x Vasco irrita torcedores: 'Precisa ser'

Bruno Duarte comemorando com as mãos para o alto

Veja os gols da virada do Vasco sobre o Athletico no Brasileirão

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão de Ramon Abatti Abel em Athletico-PR x Vasco gera revolta: 'Assalto'

Annaysa sorridente sentada em arquibancada, vestindo camisa branca com faixa diagonal preta e logotipo laranja em forma de H.

Vasco contrata Annaysa e inicia reformulação do elenco feminino para a Série A1

Bruno Duarte marcou o segundo gol da vitória sobre o Athletico-PR

Com virada relâmpago, Vasco vence o Athletico-PR e se distancia do Z-4

Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca

Pedro Emanuel surpreende e monta Vasco com três zagueiros contra o Athletico-PR; veja a escalação

Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Cuesta terá que passar por cirurgia no quadril e está fora da temporada pelo Vasco