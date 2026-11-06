O Vasco tem vivido momentos de oscilação nesta reta final de temporada. Entre resultados negativos, como a eliminação na Sul-Americana e a goleada sofrida para o Flamengo, e reações importantes, como as viradas sobre Corinthians e Athletico-PR, um jogador tem conseguido manter a regularidade: Alan Lescano. Contratado na última janela de transferências junto ao Argentinos Juniors, o meia precisou de menos de dois meses para se firmar como peça importante no esquema de Pedro Emanuel.

Além dos três gols marcados em 11 partidas, sendo dez como titular, o argentino tem se destacado pela capacidade de criação. Atuando como articulador do meio-campo, Lescano participa da construção das jogadas e oferece oportunidades aos companheiros. Desde sua estreia pelo Vasco, ele lidera o elenco em passes decisivos, com 20, três a mais que Facundo Colidio, segundo colocado no levantamento.

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Passes decisivos desde a estreia de Lescano pelo Vasco

20 – Alan Lescano 17 – Facundo Colidio 13 – Cuiabano

Lescano em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Números de Alan Lescano pelo Vasco

(Números do Sofascore)

11 jogos (10 como titular) 3 gols 300 minutos para participar de um gol 2 grandes chances criadas 1,8 passe decisivo por jogo 88% de acerto no passe 37,5 passes certos por jogo 1,1 finalização por jogo (0,4 no gol) 29% de acerto nos dribles 43% de eficiência nos duelos 1,4 falta sofrida por jogo Nota Sofascore: 7,15

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Veja lances de Lescano em Athletico-PR e Vasco

A capacidade de criação tem sido um dos principais diferenciais do argentino neste início de trajetória em São Januário. Em meio às oscilações coletivas do Vasco, Lescano vem se consolidando como uma referência na construção ofensiva da equipe.

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