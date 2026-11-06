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Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam na Arena MRV pela semifinal da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 15:39
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Copa do Brasil 2026 - Atlético Mineiro x Grêmio
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Grêmio pelo Copa do Brasil 2026 (Arte / Lance!)
Torcida forma mosaico preto, branco e amarelo nas arquibancadas da Arena MRV durante jogo de futebol.
Torcida do Atlético-MG antes de clássico contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Depois de vencer por 2 a 0 na partida de ida, em Porto Alegre, o Tricolor tem a vantagem do empate e pode perder por um gol de diferença para avançar à decisão. O Galo precisa vencer por dois gols para levar a disputa aos pênaltis ou por três ou mais para garantir a classificação no tempo regulamentar. O confronto terá transmissão do SporTV, Premiere e Amazon Prime Video. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo

ATL
GRE
Campeonato
Copa do Brasil 2026
Data e Hora
07/11/2026, 18:00
Local
Arena MRV - Belo Horizonte, Minas Gerais
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Atlético-MG tenta reverter a desvantagem após quatro derrotas consecutivas. Na última quarta-feira (4), o Galo utilizou uma equipe praticamente reserva contra o Botafogo e perdeu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Eduardo Domínguez volta a contar com os titulares para buscar a vaga na final da Copa do Brasil.

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Uma das novidades deve ser o goleiro Everson, recuperado de uma lesão no pé e novamente à disposição após voltar a atuar no meio de semana. Borbas, Cassierra, Fred, Reinier e Ruan Tressoldi, em recuperação de lesões, não devem jogar.

O Grêmio também priorizou a semifinal e poupou titulares na rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (4), o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e voltou à zona de rebaixamento do campeonato nacional. Para o confronto decisivo, o técnico Renato terá o desfalque do zagueiro Gustavo Martins, expulso no jogo de ida.

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Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também devem ficar fora por problemas musculares. Com a vantagem construída em Porto Alegre, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

🏆 Competição: Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026

📆 Data e horário: sábado, 7 de novembro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez): Everson; Léo Duarte, Vítor Hugo e Lyanco; Alan Franco, Castaño, Maycon, Victor Hugo e Renan Lodi; Bernard e Cuello.

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Grêmio (Técnico: Renato): Weverton; Balbuena, Kannemann (Wagner Leonardo) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Arena MRV preparada para Atlético-MG x Santos
Arena MRV, palco da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Atlético-MG / Divulgação)

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