Ex-Fortaleza, Bismarck é morto a tiros em Natal

O meia Bismarck, de 36 anos, morreu após ser baleado em um bar no Centro de Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta sexta-feira (6). Natural da capital potiguar, o jogador chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem também foi atingido pelos disparos e recebeu atendimento médico.

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O crime aconteceu no Bar do Borogodó, localizado na Rua Vaz Gondim, na região do Beco da Lama, no bairro Cidade Alta. Segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Bismarck estava acompanhado de amigos quando se envolveu em um desentendimento com outro frequentador do estabelecimento. A discussão teria sido motivada por ciúmes.

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De acordo com as informações iniciais, o suspeito deixou o local após a discussão, mas retornou armado e efetuou disparos contra o grupo. Bismarck foi atingido e morreu após ser levado ao hospital.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre a identidade do autor dos disparos. As equipes policiais realizam diligências para esclarecer a dinâmica do crime e identificar o responsável.

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Quem era Bismarck, ex-jogador do Fortaleza e campeão pelo Campinense

Natural de Natal, Bismarck construiu a carreira principalmente no futebol nordestino. Revelado nas categorias de base do Fortaleza, o meia defendeu equipes como Santa Cruz, Paraná, Vila Nova, Botafogo-PB, Campinense, CSA, Globo FC, Treze, River-PI, Ferroviário e Fluminense-PI. Também atuou pelo Espérance de Tunis, da Tunísia.

Um dos principais títulos da trajetória aconteceu em 2013, quando conquistou a Copa do Nordeste pelo Campinense. Pelo Fortaleza, também levantou três edições do Campeonato Cearense. O currículo inclui ainda a conquista do Campeonato Brasileiro da Série D pelo Guarany de Sobral e títulos estaduais por River-PI e Fluminense-PI.

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O jogador havia acertado recentemente com o Olímpia, do Maranhão, que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Maranhense. Antes disso, passou pelo Parnahyba, do Piauí, e disputou o Campeonato Maranhense de 2026 pelo Luminense.

Homenagem do Fortaleza para Bismarck (Foto: Divulgação)

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