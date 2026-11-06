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Marcelo Hermes destaca regularidade no Criciúma e projeta decisão pelo acesso à Série A

Lateral disputou 48 dos 49 jogos do Tigre em 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 14:42
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Jogador do Criciúma EC celebra vitória com os braços erguidos, torcida ao fundo.
Marcelo Hermes em ação pelo Criciúma (Foto: Divulgação)

O lateral-esquerdo Marcelo Hermes destacou a regularidade que apresentou ao longo da temporada pelo Criciúma e projetou os últimos compromissos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acesso à elite ainda em disputa, o jogador ressaltou a importância do confronto direto com o Vila Nova, neste sábado, às 20h, em Goiânia.

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O Tigre ocupa a quarta colocação, com 62 pontos, enquanto o adversário aparece em terceiro, com 63. Uma vitória pode colocar a equipe catarinense em uma posição mais favorável na disputa por uma vaga direta na Série A. Apesar de reconhecer que o Criciúma não depende apenas dos próprios resultados para terminar entre os dois primeiros, Marcelo Hermes garantiu que o grupo seguirá em busca do objetivo.

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— Sabemos da importância desse confronto contra o Vila Nova. É um adversário que está na nossa frente, então será um jogo de seis pontos, uma decisão para as nossas pretensões nesta reta final. Estamos muito próximos na tabela e uma vitória pode nos colocar em uma situação ainda melhor na briga pelo acesso direto. Temos que entrar concentrados, fazer uma grande partida e buscar os três pontos. Restam dois jogos, não podemos deixar escapar oportunidades. Nosso objetivo é conquistar o acesso e vamos lutar até o fim para terminar entre os dois primeiros — afirmou.

Marcelo Hermes tem sequência de 48 jogos pelo Criciúma

Aos 31 anos, Marcelo Hermes é um dos jogadores mais utilizados pelo Criciúma em 2026. Das 49 partidas disputadas pelo clube na temporada, o lateral esteve em campo em 48, sendo 46 como titular. A única ausência aconteceu contra o Avaí, pela 30ª rodada da Série B, quando cumpriu suspensão.

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Na competição nacional, o jogador soma 3.129 minutos em campo e ocupa a quinta posição entre os atletas com maior minutagem. Considerando apenas os jogadores de linha, aparece em segundo lugar.

A regularidade também é acompanhada por números ofensivos. Marcelo Hermes marcou quatro gols em 2026, alcançando sua segunda temporada mais artilheira da carreira. O melhor desempenho nesse quesito foi em 2025, quando balançou as redes sete vezes.

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Além disso, o lateral acumula 37 participações diretas em gols nos últimos três anos, com 14 gols e 23 assistências. O número o coloca como o terceiro lateral com mais participações ofensivas no futebol brasileiro no período, atrás de Reinaldo, do Mirassol, e Luciano Juba, do Bahia.

Marcelo Hermes Criciúma
Marcelo Hermes em ação pelo Criciúma contra o Botafogo-SP (Foto: Celso da Luz/ Criciúma E.C.)

Lateral destaca liderança e importância do acesso

Além da participação dentro de campo, Marcelo Hermes também ressaltou o papel de liderança que assumiu no elenco do Criciúma. O jogador destacou a dedicação durante a temporada e a importância de transmitir experiência aos companheiros na reta final da competição.

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— É uma satisfação muito grande poder ajudar o Criciúma durante toda a temporada. Procuro estar sempre à disposição, me dedicar ao máximo nos treinamentos e corresponder dentro de campo. Sei da responsabilidade que tenho no grupo e tento passar minha experiência aos companheiros, principalmente nos momentos mais difíceis.

O lateral também projetou o encerramento da campanha e destacou o desejo de coroar o trabalho realizado ao longo do ano com a volta à primeira divisão.

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— Foi uma temporada de muito trabalho, em que enfrentamos desafios e conseguimos construir uma campanha importante. Temos um grupo comprometido, que acredita nos objetivos do clube, e agora queremos dar esse último passo. Seria muito especial coroar todo esse esforço com o acesso — completou.

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