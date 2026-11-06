Mesmo sem poder contar com o seu camisa 10 no jogo contra o Bahia na última quinta-feira (5), o Cruzeiro teve seu segundo jogo mais criativo sob o comando de Artur Jorge na vitória por 3 a 2.

Contra o Tricolor, a Raposa terminou o duelo com 3,54 gols esperados (xG), ou seja, criou para marcar três gols ou mais. A estatística é a segunda melhor com o técnico português, perdendo apenas para o jogo contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, quando teve 3,69 de xG.

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Frente ao Bahia, o Cruzeiro criou cinco grandes chances, melhor número nas últimas quatro partidas da equipe, que terminaram com vitória. Enquanto isso, seu rival criou apenas 0,69 de xG, segundo melhor desempenho nos últimos dez jogos, atrás apenas da vitória contra o Remo, que teve 0,30.

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Vitória do Cruzeiro agradou Artur Jorge

Na entrevista coletiva após a vitória, o técnico Artur Jorge destacou que ficou totalmente satisfeito com o que viu no Gigante da Pampulha.

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Artur Jorge celebra a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Tenho que ser sincero, me agradou tudo. Sair com uma vitória e muito feliz, satisfeito. Muito feliz mesmo. Resumo é simples, uma vitória inteiramente dos jogadores. Tenho que entregar aos jogadores porque foram de fato incansáveis na entrega, muito valentes, bravos em todos os momentos, souberam sofrer. Tínhamos adversidades. Durante o jogo mais algumas. Os jogadores deram uma resposta imensa, estou muito satisfeito, uma vitória contra um rival direto, que joga muito bem, gosta de ter a bola. Mas o resultado foi bom, mas estou satisfeito e agradecido aos jogadores. Meu agradecimento ao que entregaram hoje – avaliou Artur Jorge.