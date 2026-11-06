O Palmeiras anunciou, na tarde desta sexta-feira (6), a renovação de contrato do meia Erick Belé. Formado nas categorias de base do clube, o jogador assinou novo vínculo válido até dezembro de 2031.

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Aos 19 anos, Belé está em sua segunda temporada no elenco profissional e soma sete partidas pela equipe principal. Em entrevista ao canal oficial do Palmeiras, o jovem comemorou a renovação e destacou a conquista de títulos como seu principal objetivo com a camisa alviverde.

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- Muito feliz por ter renovado o contrato. Agradeço a Deus, à minha família e à minha namorada, que sempre estão comigo. Agora é trabalhar e me esforçar cada vez mais para, se Deus quiser, conquistar muitos títulos com essa camisa. Evoluí muito aqui, estou aprendendo cada dia mais com os jogadores mais experientes, com a comissão, e estou muito feliz com as oportunidades. Não importa quantos minutos, sempre é importante estar em campo e dar a vida o tempo que for. Agora é continuar trabalhando para que surjam mais oportunidades - destacou.

- Minha expectativa é conquistar muitos títulos, fazer muitos gols, dar a vida pelo Palmeiras, que é um clube maravilhoso e me ajudou desde pequeno. Seguir trabalhando no dia a dia, cada vez mais, porque tenho certeza de que isso vai render muitos frutos. Se Deus quiser, vamos conquistar esses títulos que temos pela frente - completou.

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Destaque nas categorias de base, Erick Belé marcou seu primeiro gol pela equipe profissional na vitória por 3 a 0 sobre a Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil. O atacante relembrou sua trajetória no clube, iniciada ainda na infância, e destacou alguns jogadores do atual elenco que contribuíram para sua adaptação ao futebol profissional.

Erick Belé renovou contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Agora estou aqui no Profissional e não tenho palavras. O Palmeiras me ajudou desde pequeno, aqui tenho minha segunda família e sou muito feliz. Às vezes, passo mais tempo aqui do que em casa. O Felipe Anderson nos ajuda muito, o Fuchs também passa bastante orientação, o capitão (Gustavo Gómez)… A relação com a comissão é muito boa, eles nos ajudam, nos falam para sempre trabalhar cada dia mais que a gente não sabe quando a oportunidade vai chegar. Eles falam para nos esforçarmos e é isso que seguimos fazendo, trabalhando e, se Deus quiser, vão aparecer mais oportunidades - finalizou.