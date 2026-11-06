Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Alviverde venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e joga pelo empate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 16:24
Favorite o Lance! no Google
Copa do Brasil 2026 - Vasco x Palmeiras
Onde assistir ao vivo a partida entre Vasco e Palmeiras pelo Copa do Brasil 2026 (Arte / Lance!)

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. A partida entre Vasco e Palmeiras terá transmissão da TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view) e da plataforma Amazon Prime Video (streaming).

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Semifinal
Copa do Brasil
Data e Hora
domingo, 8 de novembro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no Globoplay

Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Cruz-Maltino chega motivado após vencer o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada. A tendência é que Pedro Emanuel mantenha a base da equipe que enfrentou o Palmeiras no jogo de ida. A necessidade de reverter o placar, porém, pode levar o treinador a apostar em uma formação mais ofensiva, em busca de espaços na defesa adversária. Recuperado de uma lesão no pé que o tirou da primeira partida, Andrés Gómez deve retornar ao time titular. Outra mudança deve ser a entrada de Gabriel Pereira na vaga do suspenso Saldivia.

continua após a publicidade

Na partida deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a escalar alguns titulares que não começaram o confronto pelo Brasileirão, como Flaco López e Giay. Sosa deve ser a novidade entre os relacionados, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez seguem como desfalques.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
PH e Arthur disputam a bola na partida entre Palmeiras e Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: TV Globo (aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

Escalações prováveis

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio, Piquerez; Arias e Flaco López

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa do Brasil 2026 - Atlético Mineiro x Grêmio

Onde Assistir

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Há 56 minutos
La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés

Onde Assistir

Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)

Há 6 horas
Brasileirão Série B 2026 - Operário-PR x Sport

Onde Assistir

Operário-PR x Sport: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/11/2026)

Há 6 horas
Brasileirão Série B 2026 - Náutico x CRB-AL

Onde Assistir

Náutico x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x Juventude

Cuiabá-MT x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Criciúma

Vila Nova-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Fortaleza

Novorizontino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Avaí x São Bernardo

Avaí x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Peterborough United x Reading

Peterborough United x Reading: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Altrincham x Notts County

Altrincham x Notts County: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Mansfield Town x Macclesfield

Mansfield Town x Macclesfield: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Harrogate Town x Fylde

Harrogate Town x Fylde: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Plymouth Argyle x Alvechurch

Plymouth Argyle x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gillingham x Barrow

Gillingham x Barrow: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chesterfield x Yeovil Town

Chesterfield x Yeovil Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Colchester United x Worcester City

Colchester United x Worcester City: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Luton Town x Forest Green Rovers

Luton Town x Forest Green Rovers: onde assistir, horário e escalações