Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Flamengo não está sozinho no topo; veja quanto Palmeiras investiu em reforços

Alviverde investiu mais que o Rubro-Negro em reforços entre 2024 e 2026

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 15:06
Favorite o Lance! no Google

O Flamengo tem, sim, grande capacidade de investimento. Mas o Palmeiras não pode ser tratado como um coadjuvante financeiro nessa disputa. A declaração de Abel Ferreira, após a goleada por 6 a 1 sobre o Remo, na quinta-feira, colocou novamente em evidência o poderio econômico rubro-negro. O treinador afirmou que o Rubro-Negro será sempre o favorito ao título por ser o clube que mais investe e contrata. Os números das últimas temporadas, porém, mostram uma realidade diferente: o clube paulista também tem investido pesado e, no recorte mais recente, gastou até mais que o rival.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

Palmeiras supera Flamengo em investimentos entre 2024 e 2026

Entre 2024 e 2026, o Palmeiras desembolsou R$ 1,104 bilhão na contratação de 24 reforços. No mesmo período, o Flamengo investiu R$ 1,050 bilhão em 20 jogadores. A diferença é de aproximadamente R$ 53 milhões a favor do clube paulista. Não se trata de uma distância expressiva quando considerado o volume total de recursos movimentados pelos dois concorrentes, mas o levantamento é suficiente para questionar a ideia de que o Rubro-Negro está em um patamar de investimento muito acima do Palmeiras.

continua após a publicidade

Investimentos em contratações por temporada

O cenário fica ainda mais evidente quando as temporadas são analisadas separadamente. Em 2024, o Flamengo investiu R$ 302,3 milhões em oito reforços, enquanto o Palmeiras gastou R$ 193,4 milhões, também em oito contratações. No ano seguinte, entretanto, a situação se inverteu de maneira contundente. O clube paulista desembolsou R$ 698,5 milhões para contratar 12 jogadores, mais que o dobro dos R$ 340,5 milhões investidos pelo Flamengo em sete reforços. Só nas contratações de Roque e Paulinho o clube paulista desembolsou R$ 272 milhões.

TemporadaFlamengoPalmeiras

2024

R$ 302,372 milhões (8 reforços)

R$ 193,400 milhões (8 reforços)

2025

R$ 340,537 milhões (7 reforços)

R$ 698,559 milhões (12 reforços)

2026

R$ 407,424 milhões (5 reforços)

R$ 212,160 milhões (4 reforços)

Total

R$ 1,050 bilhão (20)

R$ 1,104 bilhão (24)

Vitor Roque em ação na final da Libertadores
Vitor Roque em ação na final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Em 2025, Palmeiras gastou mais que o dobro, mas Flamengo conquistou os principais títulos

E 2025 é o exemplo mais emblemático para essa discussão. Mesmo com um investimento muito superior do Palmeiras no mercado, o Flamengo terminou a temporada com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em uma disputa direta com o rival paulista. O dinheiro colocado à disposição para reforçar o elenco não foi suficiente para garantir ao Alviverde os principais títulos do calendário. O Rubro-Negro, por sua vez, conseguiu transformar seu investimento em resultados dentro de campo.

continua após a publicidade

Em 2026, o Flamengo voltou a superar o Palmeiras em gastos com contratações. Foram R$ 407,4 milhões em cinco reforços, sendo apenas R$ 260 milhões por Paquetá, contra R$ 212,1 milhões investidos pelo clube paulista em quatro jogadores. A alternância entre as equipes reforça que não existe uma superioridade absoluta de um lado no mercado. Há temporadas em que o Flamengo investe mais e outras em que o Palmeiras assume a dianteira, como aconteceu de forma expressiva em 2025.

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians
Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)<br>

Histórico desde 2020 mostra Flamengo à frente, mas Palmeiras encurta distância

O histórico desde 2020 também ajuda a colocar a discussão em perspectiva. No acumulado das sete temporadas, o Flamengo investiu R$ 1,712 bilhão em 46 reforços, enquanto o Palmeiras desembolsou R$ 1,395 bilhão em 43 contratações. Nesse intervalo mais amplo, o Rubro-Negro aparece à frente. A diferença, contudo, não apaga o crescimento do investimento palmeirense nos últimos anos, especialmente a partir de 2025.

continua após a publicidade

Investimentos em contratações de 2020 a 2026

Gráfico de investimentos em contratos entre Flamengo e Palmeiras, 2020–2026, comparando valores (milhões de reais)
Gráfico de investimentos de Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)

A declaração de Abel, portanto, encontra respaldo quando se olha para o histórico mais amplo de investimentos do Flamengo, mas não conta toda a história da disputa. O Palmeiras também tem capacidade financeira para buscar grandes contratações, montar elencos competitivos e disputar os principais títulos. Os dados recentes mostram que o clube paulista não apenas acompanha o rival, como chegou a superá-lo com larga vantagem em uma janela de mercado.

A discussão não deve ser sobre qual dos dois clubes tem dinheiro para investir. Flamengo e Palmeiras estão entre os protagonistas financeiros do futebol brasileiro e demonstram isso no mercado da bola. A diferença está também na capacidade de transformar os recursos em conquistas. Em 2025, quando o Palmeiras gastou mais que o dobro do Flamengo em reforços, foi o Rubro-Negro quem terminou o ano levantando as taças do Brasileirão e da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogador do Criciúma EC celebra vitória com os braços erguidos, torcida ao fundo.

Futebol Nacional

Marcelo Hermes destaca regularidade no Criciúma e projeta decisão pelo acesso à Série A

Há 24 minutos
TRF3 autoriza retomada de operações por 3 bets em SP (Reprodução)

Futebol Nacional

Justiça autoriza três bets a retomarem operação em SP: 'Verdadeiro confisco'

Há 38 minutos
Neymar Pai, novo CEO do Santos, apertando a mão do presidente do clube Marcelo Teixeira

Santos

Neymar Pai é o novo CEO do Santos; confira os detalhes

Há 1 hora
Homem com barba usa camiseta azul com emblema do LAC e boné branco, olhando para a frente.

Futebol Nacional

Ex-Fortaleza, Bismarck é morto a tiros em Natal

Há 1 hora
Artur Jorge e Kaio Jorge

Cruzeiro

Contra o Bahia, Cruzeiro fez seu segundo jogo mais criativo com Artur Jorge

Há 1 hora
Kaio Jorge comemora gol no Morumbis

Futebol Nacional

Santos ou Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre futuro e relembra investida do Palmeiras

Há 2 horas
Mais LANCE!
Gabigol beijando o símbolo do Santos

Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em aberto

Andres Flaco Carlos Vinicius e Bernard se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: quem está mais perto da final da Copa do Brasil

Lescano comemora gol marcado em Vasco x Coritiba

Com menos de dois meses de Vasco, Lescano se torna destaque do time

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o Atlético-MG pelo Brasileirão na Arena MRV.

Kaio Jorge é absolvido pelo STJD; Wesley é suspenso

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aponta durante a vitória sobre o Remo.

'Preciso perceber quem vou tirar': Abel indica Mauricio como titular do Palmeiras

Jogadores da categoria de base do Santos

CT do Santos em São Paulo? Clube e prefeitura mantêm diálogo para novo espaço da base

Bruno Rodrigues comemora com a torcida

Fica no Cruzeiro? Bruno Rodrigues fala sobre futuro

Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória

Lucas, jogador de futebol, celebra em campo com camisa branca, arquibancadas vazias ao fundo.

Joia do Corinthians supera marca de Endrick na Neo Química Arena

Gabriel Batista, goleiro do Botafogo, sorrindo em campo no estádio.

Gabriel Batista se firma e resolve problema do Botafogo com goleiros em 2026

Calleri comemora gol marcado em São Paulo x Vitória

Vai torcer? Palmeiras pode ajudar o São Paulo a chegar à Libertadores

Fabrizio Angileri em campo, camisa listrada preta e branca com emblema do time, durante a partida.

De esquecido à 'bola do jogo': Angileri recupera espaço no Corinthians

Artur Jorge celebra a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia no Mineirão.

Análise: vitória contra o Bahia pode ter exorcizado dependência do Cruzeiro com Matheus Pereira

Acosta conduzindo a bola contra o Vitória

Inteligência artificial aponta vencedor em Vitória x Fluminense no Brasileirão