O Flamengo tem, sim, grande capacidade de investimento. Mas o Palmeiras não pode ser tratado como um coadjuvante financeiro nessa disputa. A declaração de Abel Ferreira, após a goleada por 6 a 1 sobre o Remo, na quinta-feira, colocou novamente em evidência o poderio econômico rubro-negro. O treinador afirmou que o Rubro-Negro será sempre o favorito ao título por ser o clube que mais investe e contrata. Os números das últimas temporadas, porém, mostram uma realidade diferente: o clube paulista também tem investido pesado e, no recorte mais recente, gastou até mais que o rival.

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Palmeiras supera Flamengo em investimentos entre 2024 e 2026

Entre 2024 e 2026, o Palmeiras desembolsou R$ 1,104 bilhão na contratação de 24 reforços. No mesmo período, o Flamengo investiu R$ 1,050 bilhão em 20 jogadores. A diferença é de aproximadamente R$ 53 milhões a favor do clube paulista. Não se trata de uma distância expressiva quando considerado o volume total de recursos movimentados pelos dois concorrentes, mas o levantamento é suficiente para questionar a ideia de que o Rubro-Negro está em um patamar de investimento muito acima do Palmeiras.

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Investimentos em contratações por temporada

O cenário fica ainda mais evidente quando as temporadas são analisadas separadamente. Em 2024, o Flamengo investiu R$ 302,3 milhões em oito reforços, enquanto o Palmeiras gastou R$ 193,4 milhões, também em oito contratações. No ano seguinte, entretanto, a situação se inverteu de maneira contundente. O clube paulista desembolsou R$ 698,5 milhões para contratar 12 jogadores, mais que o dobro dos R$ 340,5 milhões investidos pelo Flamengo em sete reforços. Só nas contratações de Roque e Paulinho o clube paulista desembolsou R$ 272 milhões.

Temporada Flamengo Palmeiras 2024 R$ 302,372 milhões (8 reforços) R$ 193,400 milhões (8 reforços) 2025 R$ 340,537 milhões (7 reforços) R$ 698,559 milhões (12 reforços) 2026 R$ 407,424 milhões (5 reforços) R$ 212,160 milhões (4 reforços) Total R$ 1,050 bilhão (20) R$ 1,104 bilhão (24)

Vitor Roque em ação na final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Em 2025, Palmeiras gastou mais que o dobro, mas Flamengo conquistou os principais títulos

E 2025 é o exemplo mais emblemático para essa discussão. Mesmo com um investimento muito superior do Palmeiras no mercado, o Flamengo terminou a temporada com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em uma disputa direta com o rival paulista. O dinheiro colocado à disposição para reforçar o elenco não foi suficiente para garantir ao Alviverde os principais títulos do calendário. O Rubro-Negro, por sua vez, conseguiu transformar seu investimento em resultados dentro de campo.

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Em 2026, o Flamengo voltou a superar o Palmeiras em gastos com contratações. Foram R$ 407,4 milhões em cinco reforços, sendo apenas R$ 260 milhões por Paquetá, contra R$ 212,1 milhões investidos pelo clube paulista em quatro jogadores. A alternância entre as equipes reforça que não existe uma superioridade absoluta de um lado no mercado. Há temporadas em que o Flamengo investe mais e outras em que o Palmeiras assume a dianteira, como aconteceu de forma expressiva em 2025.

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)<br>

Histórico desde 2020 mostra Flamengo à frente, mas Palmeiras encurta distância

O histórico desde 2020 também ajuda a colocar a discussão em perspectiva. No acumulado das sete temporadas, o Flamengo investiu R$ 1,712 bilhão em 46 reforços, enquanto o Palmeiras desembolsou R$ 1,395 bilhão em 43 contratações. Nesse intervalo mais amplo, o Rubro-Negro aparece à frente. A diferença, contudo, não apaga o crescimento do investimento palmeirense nos últimos anos, especialmente a partir de 2025.

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Investimentos em contratações de 2020 a 2026

Gráfico de investimentos de Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)

A declaração de Abel, portanto, encontra respaldo quando se olha para o histórico mais amplo de investimentos do Flamengo, mas não conta toda a história da disputa. O Palmeiras também tem capacidade financeira para buscar grandes contratações, montar elencos competitivos e disputar os principais títulos. Os dados recentes mostram que o clube paulista não apenas acompanha o rival, como chegou a superá-lo com larga vantagem em uma janela de mercado.

A discussão não deve ser sobre qual dos dois clubes tem dinheiro para investir. Flamengo e Palmeiras estão entre os protagonistas financeiros do futebol brasileiro e demonstram isso no mercado da bola. A diferença está também na capacidade de transformar os recursos em conquistas. Em 2025, quando o Palmeiras gastou mais que o dobro do Flamengo em reforços, foi o Rubro-Negro quem terminou o ano levantando as taças do Brasileirão e da Libertadores.

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