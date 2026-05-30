Brasileirão 2026 tem ingressos mais caros; Flamengo e Santos lideram ranking

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Ir ao estádio para acompanhar as partidas do Brasileirão ficou mais caro em 2026. Um levantamento da Press FC Assessoria mostra um aumento geral nos valores dos ingressos em relação à temporada de 2025. Os torcedores de Flamengo e Santos são os que mais gastam para assistir aos jogos entre os times da Série A.

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O Rubro-Negro lidera o ranking dos ingressos mais caros da Série A, com ticket médio de R$ 72,70 por partida, enquanto o Peixe registra média de R$ 68,12. O Remo completa o top 3, com R$ 63,34.

Além de liderar o ranking de ticket médio, o Flamengo também aparece no topo em presença de público e arrecadação bruta. O clube leva mais de 56 mil pagantes por jogo e registra receita média de R$ 4 milhões por partida com venda de ingressos.

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Outros clubes que aparecem entre os maiores preços médios são Grêmio, com R$ 62,39, e Vasco, com R$ 62,06. Entre os ingressos mais acessíveis da competição estão Vitória (R$ 21,54), Bahia (R$ 32,34), Atlético-MG (R$ 40,18), Mirassol (R$ 41,06), Coritiba (R$ 42,13) e Internacional (R$ 42,88). Confira abaixo o ranking completo.

Ranking de ticket médio do Brasileirão 2026 (Arte: Lance!)

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Sócio-fundador da FutebolCard, uma das principais empresas de vendas de ingressos do Brasil, Robson Carlo comentou o cenário do futebol brasileiro em relação aos preços e à presença de público nos estádios.

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— Apesar do aumento do preço dos ingressos, os clubes brasileiros seguem com ampla capacidade para mobilizar o público, seja pela paixão natural dos torcedores ou por meio de estratégias que gerem maior conexão e melhores experiências ao público. Garantir, por exemplo, uma boa jornada do torcedor, desde a compra dos ingressos até o acesso aos estádios, é fundamental. Outro ponto relevante são os benefícios e ativações para os sócios-torcedores — destacou.

O estudo considera a divisão da arrecadação total com bilheteria pelo público presente em cada jogo. Ainda conforme o levantamento, o valor médio dos ingressos na Série A em 2026 é de R$ 52,30, número 12,3% superior ao registrado ao fim da edição de 2025, quando a média foi de R$ 46,56.

Brasileirão 2026 tem aumento no preço médio dos ingressos em relação a 2025 (Arte: Lance!)

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