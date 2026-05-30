Botafogo cresce e mira parte de cima do Brasileirão ao fim do primeiro semestre

O Botafogo fecha seu calendário antes da pausa para a Copa do Mundo neste sábado (30), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momento de retomada de confiança, a equipe comandada por Franclim Carvalho mira entrar no "bolo" que briga por vaga na próxima Libertadores, apesar de todo o contexto que cerca o clube.

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+ Botafogo conhece caminho no mata-mata da Sul-Americana

Para o último compromisso antes do recesso, o Glorioso chega com 22 pontos e na décima colocação no Brasileirão. Devido à participação nas fases preliminares da Libertadores, ainda há um jogo a menos em relação ao que indica a tabela, este contra o Vitória, no Nilton Santos, sem data definida.

O recorte recente é positivo. Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias, sobre Corinthians, pelo Brasileirão, e Petrolero-BOL e Caracas-VEN na Sul-Americana, e um empate fora de casa com o São Paulo na competição nacional. Capitão do elenco, o lateral-esquerdo Alex Telles citou a importância de fazer um bom jogo novamente como visitante e fechar em alta.

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— Esse jogo também é importante, porque a gente vem em uma sequência boa no Brasileiro. E a gente está com um jogo a menos, então jogando fora de casa com um adversário difícil, a gente sabe que vai encontrar dificuldades, mas a gente tem um grupo muito qualificado para poder chegar na casa do Bahia e poder trazer um grande resultado, para poder sair na pausa da Copa do Mundo com um resultado positivo e a gente poder descansar bem — disse, em entrevista à Botafogo TV.

Alex Telles é o capitão do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo precisa aproveitar momento do rival

O mandante Bahia vive momento conturbado e chega pressionado. A equipe dirigida por Rogério Ceni não vence há oito partidas, acumulando cinco derrotas e três empates, mas vê a atmosfera da Fonte Nova como aliada na missão de recuperar a boa fase. O Tricolor tem 23 pontos, também com um jogo a menos, o que torna o confronto direto ainda mais importante.

Para a partida, Franclim Carvalho terá retornos importante que não jogaram a última pelo Brasileirão, além de voltar com os titulares poupados contra o Caracas. A tendência é que o Glorioso vá a campo com: Neto (Raul), Meteo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Matheus Martins, Kauan Toledo (Villalba) e Arthur Cabral.

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