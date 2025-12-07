menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ceará sofre virada do Palmeiras e é rebaixado à Série B do Brasileirão

Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López anotaram os gols da virada alviverde; Pedro Raul marcou para os mandantes

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
18:08
Atualizado há 2 minutos
Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Ceará (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 PRESS/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Ceará (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 PRESS/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu por 3 a 1 na tarde deste domingo (7), na Arena Castelão, em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, e rebaixou o Ceará para a segunda divisão. O Vozão abriu o placar com Pedro Raul nos minutos iniciais, enquanto Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López marcaram para os visitantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino

A equipe comandada por Abel Ferreira já havia garantido a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e encerrou a temporada com três pontos a mais em relação à campanha passada, quando também terminou como vice-campeã. O Ceará, por sua vez, chegou a cinco partidas sem vitória e terminou a última rodada na 17ª posição.

Como foi o jogo entre Ceará e Palmeiras?

A partida começou em alta intensidade, com as duas equipes buscando o gol. A primeira chance clara foi do Palmeiras, mas Ramón Sosa desperdiçou oportunidade cara a cara com o goleiro Bruno Ferreira ao finalizar de forma displicente.

continua após a publicidade

Com a necessidade de vencer para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento, o Ceará cresceu no jogo e abriu o placar com Pedro Raul, após cruzamento para dentro da área.

Na sequência, o Palmeiras empatou com Facundo Torres, que finalizou de primeira depois de ótimo cruzamento de Bruno Fuchs. Nos minutos finais, o Vozão manteve o controle, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.

continua após a publicidade

A segunda etapa foi de domínio do Palmeiras, que marcou duas vezes antes dos 20 minutos. Primeiro, Ramón Sosa virou o placar para o Alviverde. Cinco minutos depois, Flaco López anotou o terceiro e fechou a conta na Arena Castelão.

Com a combinação dos resultados da rodada, o Ceará caiu para a zona de rebaixamento. A equipe tentou uma pressão final, empurrada pela torcida, mas não conseguiu reagir.

Jogador do Ceará lamenta derrota para o Palmeiras na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 PRESS/Gazeta Press)
Jogador do Ceará lamenta derrota para o Palmeiras na Arena Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 PRESS/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 3 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 38ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 07 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Pedro Raul (CEA); Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Fernandinho (CEA); Luiz Pacheco (PAL);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha;
🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira.

Escalações

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Aylon), Marcos Victor e Matheus Bahia; Diego (Fernando Sobral), Vinícius Zanocelo e Lucas Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Lourenço), Pedro Raul e Fernandinho (Viña).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Aníbal Moreno (Luis Pacheco), Larson (Allan) e Mauricio (Erick Belé); Facundo Torres (Luighi), Ramón Sosa e Flaco López (Bruno Rodrigues).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias