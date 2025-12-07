Ceará sofre virada do Palmeiras e é rebaixado à Série B do Brasileirão
Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López anotaram os gols da virada alviverde; Pedro Raul marcou para os mandantes
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu por 3 a 1 na tarde deste domingo (7), na Arena Castelão, em duelo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, e rebaixou o Ceará para a segunda divisão. O Vozão abriu o placar com Pedro Raul nos minutos iniciais, enquanto Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López marcaram para os visitantes.
Relacionadas
+ Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
A equipe comandada por Abel Ferreira já havia garantido a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e encerrou a temporada com três pontos a mais em relação à campanha passada, quando também terminou como vice-campeã. O Ceará, por sua vez, chegou a cinco partidas sem vitória e terminou a última rodada na 17ª posição.
Como foi o jogo entre Ceará e Palmeiras?
A partida começou em alta intensidade, com as duas equipes buscando o gol. A primeira chance clara foi do Palmeiras, mas Ramón Sosa desperdiçou oportunidade cara a cara com o goleiro Bruno Ferreira ao finalizar de forma displicente.
Com a necessidade de vencer para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento, o Ceará cresceu no jogo e abriu o placar com Pedro Raul, após cruzamento para dentro da área.
Na sequência, o Palmeiras empatou com Facundo Torres, que finalizou de primeira depois de ótimo cruzamento de Bruno Fuchs. Nos minutos finais, o Vozão manteve o controle, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.
A segunda etapa foi de domínio do Palmeiras, que marcou duas vezes antes dos 20 minutos. Primeiro, Ramón Sosa virou o placar para o Alviverde. Cinco minutos depois, Flaco López anotou o terceiro e fechou a conta na Arena Castelão.
Com a combinação dos resultados da rodada, o Ceará caiu para a zona de rebaixamento. A equipe tentou uma pressão final, empurrada pela torcida, mas não conseguiu reagir.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 1 X 3 PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 38ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 07 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
🥅 Gols: Pedro Raul (CEA); Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Fernandinho (CEA); Luiz Pacheco (PAL);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha;
🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira.
Escalações
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Aylon), Marcos Victor e Matheus Bahia; Diego (Fernando Sobral), Vinícius Zanocelo e Lucas Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Lourenço), Pedro Raul e Fernandinho (Viña).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Aníbal Moreno (Luis Pacheco), Larson (Allan) e Mauricio (Erick Belé); Facundo Torres (Luighi), Ramón Sosa e Flaco López (Bruno Rodrigues).
- Matéria
- Mais Notícias