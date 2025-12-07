Lance! escolhe seleção do Campeonato Brasileiro 2025; veja

O Campeonato Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste domingo (7) com a confirmação do Flamengo como campeão na penúltima rodada. O Palmeiras encerrou a competição na segunda colocação, enquanto o Cruzeiro terminou em terceiro lugar após campanha regular e presença constante no topo da tabela. Com o fim da disputa, os jornalistas do Lance! divulgaram a seleção oficial do Brasileirão, reunindo os atletas que mais se destacaram ao longo das 38 rodadas.

Seleção do Campeonato Brasileiro Lance! (Foto: Editoria de Arte)

Entre os reconhecidos, o meia Giorgian de Arrascaeta foi apontado como o grande craque do campeonato. Referência técnica do Flamengo, o uruguaio teve influência direta no título rubro-negro e liderou diversas estatísticas ofensivas. Outro nome de destaque individual foi Kaio Jorge, do Cruzeiro, que encerrou a competição como artilheiro, com 21 gols marcados. Já o atacante Rayan, do Vasco, foi eleito a revelação da edição, confirmando o potencial que apresentou desde as categorias de base.

A classificação final também definiu os brasileiros que estarão na próxima Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense garantiram vaga direta na fase de grupos. Na Pré-Libertadores, os representantes serão Botafogo e Bahia. Para a Copa Sul-Americana, os classificados são São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians.

Existe ainda a possibilidade de uma vaga extra para as competições internacionais, a depender de quem conquistar a Copa do Brasil. A disputa segue em aberto e terá suas semifinais realizadas na próxima semana, com os confrontos Vasco x Fluminense e Cruzeiro x Corinthians, duelos que podem alterar o cenário final de classificados dependendo do campeão.

Conheça a seleção do Brasileiro do Lance!:

Goleiro: Rossi

Lateral-direito: Paulo Henrique

Lateral-esquerdo: Reinaldo

Zagueiros: Léo Pereira e Ortiz

Meias: Jorginho, Arrascaeta e Matheus Pereira

Atacantes: Vitor Roque, Kaio Jorge e Rayan



Técnico: Rafael Guanaes

Revelação: Rayan

Craque: Arrascaeta

A lista reúne atletas de diferentes equipes e sintetiza os principais destaques da temporada em uma edição marcada por equilíbrio, ascensão de jovens talentos e o domínio do Flamengo na reta final.

