Vitória vence, escapa do rebaixamento, e São Paulo termina o Brasileirão no G8
Baralhas marca o único gol da partida e ajuda time baiano a escapar da degola
O Vitória pode, enfim, respirar. O time baiano venceu o São Paulo por 1 a 0, no Barradão, na tarde deste domingo (7), e vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O time entrou em campo na última rodada com sérios riscos de queda, mas Baralhas garantiu a permanência do time na elite nacional com gol no segundo tempo. O Tricolor, por sua vez, terminou a competição no G8 graças à derrota do RB Bragantino para o Internacional.
Com o resultado nesta 38ª e última rodada do Brasileirão, o São Paulo encerra sua participação com 51 pontos, enquanto o Vitória, que viveu momentos de emoção no Z4 durante os 90 minutos de jogo, termina o campeonato de 2025 com 45 pontos e em 15° lugar.
Como foi o jogo?
O São Paulo jogava por um empate, enquanto o Vitória buscava a vitória para tentar se livrar do rebaixamento. O time da casa iniciou a partida de forma mais intensa, buscando a todo momento um contra-ataque e uma jogava ofensiva interessante para criar as chances. Não demorou para que o time baiano desse trabalho para o goleiro Rafael.
Até os 22 minutos, foram pelo menos três boas defesas do goleiro tricolor. A primeira, com Renato Kayzer, que ajeitou para chute perigoso de Willian Oliveira de fora da área. Na segunda, Renato Kayzer ficou cara a cara com Rafael e viu o goleiro crescer para fazer ótima defesa. Depois, Erick, de fora da área, quase acertou o ângulo, mas novamente Rafael estava lá para fechar a meta e espalmar.
Do lado Tricolor, o São Paulo pouco assustava. Aos 15, Marcos Antônio finalizou de fora da área e mandou para fora. Aos 31, novamente Rafael impediu que o Vitória saísse na frente, com Willian Oliveira que soltou a bomba para a defesa do são-paulino.
O atacante do São Paulo não funcionava e Ferreira, Tapia e Luciano eram pouco produtivos, praticamente não participavam ou recebiam boas bolas, o que irritava o técnico Hernán Crespo à beira do gramado. Tapia, nos acréscimos, saiu na frente, invadiu a área e finalizou, mas o goleiro Thiago Couto fez bela defesa. Apesar das tentativas mandantes e da pouca efetividade visitante, os times foram para o intervalo com empate sem gols.
Na etapa complementar, o Vitória foi para o tudo ou nada. Nos primeiros 10 minutos, Dudu e Erick tentaram tirar o marcador do zero, sem sucesso. O São Paulo seguia sem grandes jogadas de perigo. Aos 16, Rigoni, que entrou na vaga de Luciano, saiu na cara de Thiago Couto, que fez boa defesa, mas o impedimento já havia sido marcado.
Aos 20, Lucca recebeu lançamento na esquerda, dominou e ajeitou para trás em busca de Pablo Maia pega de primeira e tira tinta da trave esquerda de Thiago Couto. Dois minutos depois, o Vitória, enfim, venceu o goleiro Rafael. Em roubada de bola no campo de ataque, Kayzer recebeu na esquerda e deixou com Fabri, que dominou e ajeitou para Baralhas invadir a área e tocar na saída de Rafael para levar o Barradão à loucura.
Aos 28, o Vitória ainda tentava aumentar a vantagem em casa. Fabri puxou contra-ataque pela direita e acionou Renzo López, que saiu na cara do gol, mas finalizou fraco no meio do gol para defesa de Rafael. No fim, o Vitória segurou o resultado e fez o Barradão ferver com a permanência na elite do Nacional.
Ficha Técnica:
VITÓRIA 1 X 0 SÃO PAULO - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
🥅 Gols: Baralhas (22'/2°T) (1x0)
🟨Cartão amarelo: Camutanga e Baralhas (VIT); Ferreira (SAO)
🟥Cartão vermelho:-
Escalações:
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Thiago Couto; Camutanga (Dudu), Neris e Zé Marcos; Raúl Cáceres (Fabri), Baralhas (Ronald), Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer (Renzo López).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Cédric (Paulinho), Luiz Gustavo, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira (Lucca); Luciano (Rigoni) e Tapia.
