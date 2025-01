Bragantino recebe o Novorizontino, nesta sexta-feira (31), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O confronto será transmitido pelo canal fechado TNT Sports e através do streaming Max, além do pacote de streaming "Paulistão+", pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Como chegam os clubes?

Após um empate sem gols contra o Palmeiras, na última rodada, o Bragantino chega para a partida pressionado, já que precisa da vitória para entrar na zona de classificação do Grupo B. Com apenas uma vitória, o Massa Bruta está com apenas quatro, após seis jogos, e ocupa a terceira colocação, logo abaixo do Santos, devido ao saldo de gols.

Do outro lado, o Novorizontino também conquistou apenas uma vitória no Campeonato Paulista 2025, apesar da segunda colocação. Na tabela, a equipe está logo abaixo do líder São Paulo no Grupo C, com seis pontos conquistados, após uma vitória, três empates e uma derrota.

Confira as informações do jogo entre Bragantino e Novorizontino

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X NOVORIZONTINO

6ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), TNT Sports e Max

🟨 Arbitragem: Raphael Claus

🚩Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Alex Alexandrino

📺 VAR: Matheus Delgado Candançan

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Gustavo Nunes (Mosquera) e Vinicinho; Isidro Pitta.



NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Dantas, César Martins, Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias, Reverson; Marlon, Pablo Dyego e Pedro Balotelli.

