Desde a parada para a disputa do Mundial de Clubes, o Bahia não deu pistas de que vai trazer muitos reforços para o segundo semestre. Pelo contrário. A diretoria correu para renovar com alguns jogadores importantes, como Ademir, Kayky e Jota. Diante da perspectiva de poucas - ou nenhuma - contratações, o Tricolor pode achar algumas soluções para a sequência desgastante no banco de reservas, com atletas, inclusive, formados em casa.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois da vitória contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, no dia 7 de junho, Ceni revelou que o Bahia deve fazer só contratações pontuais.

— Com relação a chegadas, é uma janela de ajustes, não de investimentos. Se tiver uma ou duas peças para trazer, vamos tentar trazer. Temos um bom elenco, talvez uma ou outra carência. Vamos trabalhar com o que o orçamento permite. Como se fosse um fantasy game. Vamos tentando adequar dentro das diretrizes que são passadas para o clube — destacou.

continua após a publicidade

— Não adianta trazer qualquer jogador, aí é melhor trazer da base, que pode formar jogadores e até uma eventual venda futura.

Em outros momentos da temporada, ele também deu a entender que o elenco não mudaria mais, independente da abertura da janela de transferências.

— A gente qualificou o time, faltam algumas peças, mas o elenco que temos nos dá opções. Esse é o elenco que segue até o final do ano — afirmou após vitória contra o São Paulo, pela 11ª rodada.

continua após a publicidade

Quais as opções do Bahia?

As alternativas para rechear o elenco já foram citadas pelo próprio Ceni anteriormente: jogadores da base. Com um DNA cada vez mais revelador e o intuito de se tornar referência na formação de atletas, o Bahia começa a colher, aos poucos, os frutos no time profissional.

Atualmente, oito atletas que passaram pelas categorias de base do clube já treinam com o profissional e estão à disposição de Rogério Ceni para serem acionados a qualquer momento. São eles: Zé Guilherme, Fred Lippert, Kauã Davi, Vitinho, Jota, Ruan Pablo, Tiago e Dell.

Jota e Vitinho se enfrentam em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Jota, Fred, Ruan Pablo e Tiago são os mais utilizados, com participações até no time titular. Este último, inclusive, ganhou a confiança de Rogério Ceni e entrou de vez na briga por uma vaga no comando de ataque depois de começar como titular contra o Náutico e marcar dois gols na Arena Fonte Nova.

Outro que entra bem nos jogos é o próprio Jota, que ainda busca engatar uma sequência. Mas ele já mostrou o suficiente para o Tricolor renovar seu contrato até o final de 2027, com aval do técnico.

Além deles, Fred, que virou opção imediata para a defesa e já participou de nove jogos no time principal, e Ruan Pablo, uma das grandes promessas da geração tricolor, com destaque na Seleção Sub-17, também são acionados com frequência.

Minutos em campo dos atletas da base pelo profissional:

Zé Guilherme - dois jogos (79 minutos);

Fred - nove jogos (680 minutos);

Kauã Davi - 10 jogos (681 minutos);

Vitinho - cinco jogos (353 minutos);

Jota - cinco jogos (327 minutos);

Ruan Pablo - 10 jogos (462 minutos);

Dell - dois jogos (38 minutos);

Tiago - 15 jogos (685 minutos).

Esses atletas mostraram qualidade durante a temporada e tornaram o elenco do Bahia ainda mais robusto, o que gerou dúvida na cabeça de Rogério Ceni sobre a necessidade de reforços. Agora é esperar para ver como a diretoria vai agir no período em que a janela estiver aberta, do dia 10 de julho a 2 de setembro.