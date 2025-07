Passada a campanha até as oitavas de final do Mundial de Clubes, sendo eliminado para o Palmeiras, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º) no Aeroporto do Galeão. A chegada foi tranquila e sem presença de torcedores no saguão.

O avião fretado por John Textor, dono da SAF alvinegra, saiu da Filadélfia por volta das 11h (de Brasília) e pousou às 21h50. Alguns atletas continuaram fora do país durante folga.

O elenco alvinegro voltou de viagem sem um comandante. Renato Paiva não resistiu e foi demitido do cargo de técnico por John Textor, que rompeu o projeto por insatisfação quanto ao estilo de jogo da equipe.

Os jogadores, que tiveram dois dias de folga após a eliminação, terão mais cinco antes da reapresentação. O Botafogo retomará as atividades apenas a próxima segunda-feira (7), no CT Lonier.