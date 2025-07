CBF promove Taça dos Povos Indígenas com amistoso na Aldeia Multiétnica

A ancestralidade, o futebol e o direito ao protagonismo indígena se unem em um evento marcante no próximo 15 de julho de 2025, durante a XVII edição da Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso de Goiás, no coração da Chapada dos Veadeiros. O encontro anual contará com uma apresentação da Taça dos Povos Indígenas, em uma programação especial que inclui a presença de autoridades, atrações culturais, inauguração de um campo e amistoso entre atletas indígenas de diversas etnias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A cerimônia contará com a presença de representantes da CBF e do Ministério dos Povos Indígenas, além de outras autoridades e de membros das etnias que irão disputar o torneio.

— Este evento representa muito mais do que o início de um campeonato: trata-se da apresentação pública de um projeto de alcance nacional, construído por e para os povos indígenas. A Taça nasce como uma plataforma de visibilidade, formação, articulação e afirmação dos direitos dos povos originários dentro do universo esportivo, mas que também terá impactos positivos nos âmbitos sociais, econômicas e culturais dos povos participantes — afirma Líbia Miranda, Diretora Executiva da FourX Entertainment, organizadora da Taça.

continua após a publicidade

A Taça dos Povos Indígenas será realizada no segundo semestre de 2025 e contará com mais de 2 mil e 400 atletas representando 48 etnias. Além da parte esportiva, haverá oficinas e troca de conhecimento entre os povos.

— Uma das missões mais importantes da CBF é promover o acesso ao futebol a todos os brasileiros, apoiando, incentivando, dando visibilidade e garantindo representatividade. Pessoalmente para mim, que venho de Roraima, o Estado mais indígena do Brasil, é um orgulho enorme ver a marca, a história e a expertise da CBF atreladas a essa iniciativa — pontua o presidente da CBF, Samir Xaud.

continua após a publicidade

O evento de lançamento será uma vivência coletiva, reunindo lideranças tradicionais, parceiros institucionais, comunicadores indígenas, atletas e autoridades para um momento de celebração e escuta. A programação prevê uma recepção de boas-vindas, corte da faixa inaugural, o amistoso indígena em campo oficial montado na Aldeia, e um tour guiado pelas ocas e espaços culturais da Aldeia Multiétnica — espaço reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO e um dos mais importantes encontros interétnicos do país.

— Para nós, indígenas, é um sonho realizado. Participar de um evento que tem o apoio da CBF é algo marcante e histórico. Tenho certeza que essa competição vai promover uma nova visão sobre a relação entre nós e o futebol, contribuindo para a valorização dos nossos povos no cenário esportivo, além de deixar um legado no âmbito social e cultural — destaca Uvilson Candido, da etnia Terena.

A ação reforça a missão da Taça dos Povos Indígenas: formar, conectar e empoderar indígenas por meio do futebol, ao mesmo tempo em que constrói novas narrativas e descoloniza o imaginário esportivo nacional.

Com realização do Instituto Inclusion For All e da produtora Four X Entertainment, o projeto conta com apoio institucional da CBF, CBF Academy, CBDU, Ministério dos Povos Indígenas e Aldeia Multiétnica. Esta rede de parceiros também contribui com curadoria técnica, apoio à arbitragem, realização de palestras e oficinas formativas, voltadas à capacitação de atletas, técnicos, árbitros e lideranças indígenas em temas como gestão de carreira, saúde no esporte, direitos do atleta, meio ambiente entre outras pautas.

Lançamento da Taça dos Povos Indígenas – Nacional

15 de julho de 2025

Das 14h às 18h

XVII Aldeia Multiétnica – Alto Paraíso de Goiás (GO)

➡️ Estádio do Juventude amanhece ‘congelado’ após geada; veja imagem