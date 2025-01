Libertadores 2011: relembre a conquista do Santos de Neymar

Em 2011, o Santos Futebol Clube voltou ao topo do futebol sul-americano ao conquistar seu terceiro título da Copa Libertadores da América, repetindo os feitos históricos de 1962 e 1963, liderados por Pelé. Comandado por um elenco recheado de jovens talentos, como Neymar, Paulo Henrique Ganso e Danilo, o time superou um início conturbado e consolidou-se como o melhor da competição.

A campanha santista foi marcada por desafios dentro e fora de campo, incluindo a troca de treinador ainda na fase de grupos. O técnico Adilson Batista foi demitido e Muricy Ramalho assumiu o comando da equipe, reorganizando o time e transformando o Santos em uma equipe sólida e competitiva.

Vamos relembrar a trajetória do Santos em cada fase da Libertadores 2011, desde a fase de grupos até a grande final contra o Peñarol.

Fase de grupos: um começo complicado e troca de treinador

O Santos foi sorteado no Grupo 5 da Copa Libertadores, ao lado de Deportivo Táchira (Venezuela), Cerro Porteño (Paraguai) e Colo-Colo (Chile). Apesar de ter um elenco qualificado, o time não começou bem a competição e enfrentou dificuldades inesperadas.

1ª rodada: Deportivo Táchira 0x0 Santos (fora) 2ª rodada: Santos 1x1 Cerro Porteño (casa) 3ª rodada: Colo-Colo 3x2 Santos (fora)

Após três rodadas sem vitória, a pressão sobre o técnico Adilson Batista aumentou e, após uma sequência de maus resultados também no Campeonato Paulista, ele foi demitido. Com isso, Muricy Ramalho assumiu o time ainda durante a fase de grupos, trazendo um estilo mais pragmático e organizado.

A chegada de Muricy teve efeito imediato. O Santos venceu os dois jogos seguintes e, na última rodada, empatou com o Cerro Porteño, garantindo a classificação na segunda posição do grupo.

4ª rodada: Santos 3x2 Colo-Colo (casa) 5ª rodada: Santos 3x1 Deportivo Táchira (casa) 6ª rodada: Cerro Porteño 1x1 Santos (fora)

Classificado com 9 pontos, o Santos avançou para as oitavas de final e iniciou sua jornada eliminatória rumo ao título.

Oitavas de final: Santos teve duelo difícil contra o América-MEX

Nas oitavas de final, o Santos enfrentou o América do México, um adversário tradicional da Libertadores. O jogo de ida, disputado no Estádio Azteca, terminou em um empate sem gols (0x0), um resultado considerado positivo devido à força do adversário jogando em casa.

Na volta, na Vila Belmiro, o Santos contou com um gol decisivo de Paulo Henrique Ganso, vencendo por 1x0 e garantindo a vaga nas quartas de final.

Quartas de final: vitória sólida contra o Once Caldas

O adversário seguinte foi o Once Caldas (Colômbia), que havia eliminado o Cruzeiro, um dos favoritos ao título. Mesmo jogando fora de casa, o Santos conquistou uma vitória crucial por 1x0, com gol de Alan Patrick.

Na volta, o time abriu 2x0 com gols de Neymar e Zezinho, mas sofreu um susto ao ver o Once Caldas diminuir para 2x1 e pressionar no fim. No entanto, a equipe santista segurou a vantagem e garantiu a classificação para as semifinais.

Semifinais: confronto tenso contra o Cerro Porteño

O Santos reencontrou o Cerro Porteño, adversário da fase de grupos, nas semifinais. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o time brasileiro fez um grande primeiro tempo e abriu 1x0 com um gol contra de Pedro Benítez. Depois, ampliou com gol de Danilo, terminando com uma vitória por 1x0.

Na volta, no Paraguai, o jogo foi eletrizante. O Santos abriu 3x1, com gols de Neymar, Zezinho e Edu Dracena, mas o Cerro reagiu e empatou 3x3. Apesar da pressão, o time brasileiro garantiu a vaga na final pelo critério de saldo de gols.

Final: Santos x Peñarol – o Tricampeonato

A final da Libertadores 2011 foi contra o tradicional Peñarol (Uruguai), dono de cinco títulos da competição. O primeiro jogo, em Montevidéu, terminou empatado 0x0, deixando a decisão para a Vila Belmiro.

No jogo decisivo, disputado no Estádio do Pacaembu, o Santos fez um segundo tempo brilhante. Neymar abriu o placar aos 47 minutos, e Danilo ampliou com um belo gol. O Peñarol ainda descontou com um gol contra de Durval, mas o Santos segurou o resultado e venceu por 2x1, conquistando a Libertadores pela terceira vez.

Com essa vitória, o Santos garantiu vaga no Mundial de Clubes da FIFA, onde enfrentaria o Barcelona de Lionel Messi na grande final.

Os destaques da conquista do Santos

Muricy Ramalho

A chegada de Muricy foi determinante para a conquista. Ele organizou a equipe, priorizou a defesa e criou um time mais equilibrado.

Neymar

O craque santista marcou seis gols na Libertadores e foi eleito o Melhor Jogador da América em 2011.

Ganso e Danilo

Paulo Henrique Ganso foi o cérebro do time no meio-campo, enquanto Danilo se destacou tanto na defesa quanto no ataque, marcando gols decisivos.

Legado da conquista do Santos

A Libertadores de 2011 não apenas encerrou um jejum de 48 anos sem títulos continentais para o Santos, mas também consolidou Neymar como uma estrela mundial. A equipe mostrou que um futebol ofensivo e técnico ainda podia vencer na América do Sul.

O título é lembrado como um dos momentos mais gloriosos da história do Santos e do futebol brasileiro.