Web brinca após empate entre Palmeiras e RB Bragantino: ‘Coitado do Klopp’

O Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino em 0 a 0 pelo Campeonato Paulista, nesta terça-feira (28). A partida contou com a presença do ex-técnico Jürgen Klopp no Allianz Parque. Nas redes sociais, torcedores brincaram com a situação após o jogo ruim das duas equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após deixar o Liverpool no ano passado, Klopp se tornou chefe global de futebol do grupo Red Bull. O treinador tirou fotos com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e assistiu ao jogo em um dos camarotes do estádio. O alemão testemunhou uma partida sem grandes emoções.

Veja os comentários nas redes sociais: