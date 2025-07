Fora dos planos: Internacional libera meio-campista

O Internacional informou, na tarde desta terça-feira (1º), que liberou o meia Gabriel Carvalho para iniciar os trâmites necessários à sua adaptação ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Conforme normativa da Fifa, a transferência só poderá ser concluída no dia 17 de agosto, quando o jogador completará 18 anos.

A venda de Gabriel Carvalho para o Al-Qadsiah foi selada no final do ano passado. Pelo negócio, o clube saudita pagou US$ 16 milhões (R$ 87,2 milhões, pela cotação atual) fixos, e poderá desembolsar mais US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões) vinculados a metas a serem atingidas pelo jogador.

Gabriel Carvalho atuou somente quatro vezes em 2025

Cria das categorias de base do Inter, Gabriel Carvalho teve bons desempenhos no segundo semestre de 2024, que despertaram o interesse do futebol do exterior e renderam convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Em jogo-treino preparatório para o Sul-Americano, já após a venda para o Al-Qadsiah, em janeiro deste ano, o meia sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.

Após passar por cirurgia, Gabriel Carvalho ficou quatro meses sem atuar. Sua estreia na temporada foi na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no dia 16 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Com rendimento abaixo do esperado, inclusive nos treinamentos, o meia atuou apenas mais três vezes desde então — a última delas, na goleada por 4 a 0 sofrida para o Botafogo, no dia 11 de maio, pelo Brasileirão. Ao todo, foram 30 jogos pelo time principal do Inter, com um gol e três assistências.