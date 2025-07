Indefinições no Corinthians: quarteto pode deixar o clube no final do ano

A janela de transferências começa no dia 10 julho, e o Corinthians vive indefinições no elenco. Com a meta de trazer jogadores para aprimorar o elenco, o Timão precisa se preocupar para não perder atletas no final do ano.

Quatro atletas do atual elenco têm contrato até 31 de dezembro e podem assinar pré-contrato com outros clubes a partir desta terça-feira (1): o atacante Romero, os laterais Fabrizio Angileri e Matheus Bidu, além do zagueiro Gustavo Henrique.

A diretoria do Corinthians discute internamente a renovação do quarteto. Matheus Bidu chegou a negociar a prorrogação do vínculo durante a gestão de Augusto Melo, entretanto, as tratativas esfriaram e ainda não houve avanço sob o comando de Osmar Stábile.

Romero renovou com o Timão no fim da última temporada, e ainda vive um 'período de testes' para saber se ficará no Corinthians no próximo ano. Angileri foi contratado durante o Campeonato Paulista, vindo do Getafe, e ainda não discute sua permanência.

Romero é um dos jogadores com contrato até o final do ano (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Lista de saída

O clube alvinegro busca otimizar o elenco para o restante da temporada. A intenção é diminuir a folha salarial, para buscar novas contratações. No sábado (28), o Corinthians acertou a rescisão de contrato com Igor Coronado.

O jogador tinha contrato com o clube alvinegro até fevereiro de 2026, mas, sem espaço no time e envolvido em um imbróglio jurídico, a diretoria decidiu rescindir o vínculo. Com a rescisão, o clube pretende economizar cerca de R$ 16 milhões, já que o salário do atleta era de aproximadamente R$ 2 milhões por mês.

Busca por reforços no Corinthians

Contratado no final de abril, Dorival Júnior ainda não conseguiu impor seu estilo de jogo no clube alvinegro. A principal dificuldade tem sido o pouco tempo para treinamentos. Desde que chegou ao Timão, apenas durante a Data Fifa teve mais de três dias seguidos para trabalhar com a equipe.

Além disso, o treinador do Corinthians já deixou claro que a equipe precisa de reforços para a sequência da temporada.

— É um trabalho contínuo, vai sendo melhorado a cada momento para que possamos respeitar esse processo e movimentos para ter um elenco confiável. Queremos trabalhar para melhorar esse grupo que tem qualidade, tem capacidade, precisa de uma ou outra peça. Mas que equipe no Brasil não precisa? Precisamos evoluir, e estamos melhorando — disse o treinador do Corinthians em maio, após chegar ao clube alvinegro.