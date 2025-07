Ceará promove evento para falar de processos administrativos

O Ceará realizou um evento para apresentar os processos financeiros e administrativos que estão sendo adotados pela atual gestão do clube. O momento aconteceu na noite desta terça-feira (2), em um hotel na cidade de Fortaleza.

O encontro teve apresentações do presidente João Paulo Silva e do CEO Danilo Bittencourt. Fernando Ferreira, economista, mestre em psicologia econômica e fundador da Pluri Consultoria, realizou uma palestra. Além dos conselheiros do Vovô, a imprensa marcou presença.

Durante as apresentações, João Paulo Silva destacou que a previsão de receitas para 2025 está em R$ 250 milhões, o que seria um valor histórico para o Alvinegro. O presidente enalteceu, do ponto de vista financeiro, o retorno à Série A nesta temporada. As informações foram reportadas pelo jornal O Povo.

Ceará promoveu evento para falar de gestão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Alvinegro de Porangabuçu esteve na Primeira Divisão entre 2018 e 2022, totalizando cinco edições consecutivas. Com o rebaixamento, foram dois anos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O sonhado acesso veio em 2024, quando a equipe terminou o campeonato em quarto lugar, somando 64 pontos.

Após período de folga, o elenco do Ceará retornou aos treinos na semana passada. O clube volta a campo no dia 9 de julho (quarta-feira), diante do Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste. O Vovô atuará fora de casa no jogo único.

