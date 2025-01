Primeiro reforço oficializado pelo Botafogo no ano, o atacante Artur foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da tarde desta quinta-feira (30). Com isso, o jogador contratado junto ao Zenit, da Rússia, está plenamente regularizado e poderá estrear pelo clube na Supercopa Rei, domingo (2 de fevereiro) diante do Flamengo, em Belém.

continua após a publicidade

➡️Zagueiro do Botafogo sobre a Supercopa Rei: ‘Temos que ganhar’

Agora, cabe apenas ao técnico interino Carlos Leiria confirmar ou não a estreia do novo atacante do Botafogo. Apresentado pelo clube na terça-feira (28), Artur afirmou que está totalmente em forma para a partida.

— Já vinha treinando. Começamos o treino lá (no Zenit) dia 15 de janeiro, é como se fosse uma pré-temporada. É muito frio na Rússia, então estávamos treinando no Catar. Nas minhas férias eu também não parei — ressaltou Artur.

continua após a publicidade

— Eu me vejo preparado fisicamente. Eu estou contando com o time, e o time contando comigo. Estou me sentindo preparado, sim.

Artur foi apresentado oficialmente no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Artur se diz ansioso pela Supercopa Rei

Na mesma entrevista, o jogador afirmou estar “ansioso” pela estreia, e que não vê a hora da chegada da Supercopa. Ou seja: deixou claro que está sendo preparado para estrear na partida decisiva com o Flamengo.

— Quando deito minha cabeça no travesseiro fico imaginando como vai ser (a final), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim, essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão — declarou o atacante.

continua após a publicidade

Botafogo e Flamengo decidem a Supercopa Rei no domingo, a partir das 16h (de Brasília) no estádio Mangueirão. A competição abre o calendário do futebol nacional e renderá cerca de R$ 12 milhões aos cofres do campeão.