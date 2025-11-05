menu hamburguer
Futebol Nacional

Botafogo x Vasco: jornalistas do Lance! fazem cara a cara entre os melhores do século

Glorioso e Gigante da Colina se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Nilton Santos

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
12:30
Atualizado há 0 minutos
Cara a cara de Vasco x Botafogo no século (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O clássico carioca vale mais do que três pontos: é um confronto direto na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Para aquecer o duelo, os setoristas do Lance! — Leonardo Bessa, responsável pela cobertura do Glorioso, e Pedro Cobalea, que acompanha o Gigante da Colina — colocaram frente a frente os principais jogadores de cada clube neste século, em um "cara a cara" especial mediado pelo apresentador Lucas Borges, para descobrir qual time leva a melhor.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp.

Combinado de Botafogo e Vasco no século XXI

  1. Goleiro: Jefferson (Botafogo)
  2. Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
  3. Zagueiros: Dedé (Vasco) e Bastos (Botafogo)
  4. Lateral-esquerda: Alex Telles (Botafogo)
  5. Volante: Gregore (Botafogo)
  6. Meias: Seedorf (Botafogo) e Felipe (Vasco)
  7. Pontas: Luiz Henrique e Thiago Almada (Botafogo)
  8. Centroavante: Romário (Vasco)
Vasco e Botafogo
Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Botafogo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press)

➡️ Cruzmaltino domina o clássico com maior vantagem de vitórias no Rio

Veja mais sobre o confronto

BOTAFOGO X VASCO - 32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.

VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

