Botafogo x Vasco: jornalistas do Lance! fazem cara a cara entre os melhores do século
Glorioso e Gigante da Colina se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Nilton Santos
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O clássico carioca vale mais do que três pontos: é um confronto direto na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Para aquecer o duelo, os setoristas do Lance! — Leonardo Bessa, responsável pela cobertura do Glorioso, e Pedro Cobalea, que acompanha o Gigante da Colina — colocaram frente a frente os principais jogadores de cada clube neste século, em um "cara a cara" especial mediado pelo apresentador Lucas Borges, para descobrir qual time leva a melhor.
Combinado de Botafogo e Vasco no século XXI
- Goleiro: Jefferson (Botafogo)
- Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)
- Zagueiros: Dedé (Vasco) e Bastos (Botafogo)
- Lateral-esquerda: Alex Telles (Botafogo)
- Volante: Gregore (Botafogo)
- Meias: Seedorf (Botafogo) e Felipe (Vasco)
- Pontas: Luiz Henrique e Thiago Almada (Botafogo)
- Centroavante: Romário (Vasco)
Veja mais sobre o confronto
BOTAFOGO X VASCO - 32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.
VASCO
Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
