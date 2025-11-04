Rivais se revoltam com ausência de jogador do Vasco na Seleção: 'Absurdo'

O Vasco teve um jogador convocado para a Seleção Brasileira, mas por incrível que pareça, a ausência de um jogador do Cruz-Maltino incomodou rivais nas redes sociais. Carlo Ancelotti divulgou a lista para os amistosos de novembro nesta segunda-feira (3).

Pela segunda vez consecutiva, Paulo Henrique, do Vasco, vai integrar o grupo da Seleção Brasileira. Na última Data-Fifa, o lateral se destacou no jogo contra a Coreia marcando um bonito gol. Havia a expectativa de que Coutinho e Rayan também fossem levados, mas Ancelotti optou por outros jogadores.

Nas redes sociais, muitos torcedores rivais do Vascos criticaram a ausência de Rayan na lista da Seleção Brasileira. O jovem de 19 anos se tornou o principal jogador da equipe comandada por Fernando Diniz. Veja os comentários abaixo:

Rayan e Leandrinho, crias do Cruz-maltino, pela Seleção Brasileira (Foto: Staff Images/CBF)

Veja comentários dos rivais sobre ausência do jovem do Vasco na Seleção Brasileira

Ancelotti elogia Paulo Henrique e volta a convocar o lateral

O técnico Carlo Ancelotti voltou a destacar o bom momento do lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, após incluí-lo na convocação da Seleção Brasileira. Esta é a antepenúltima lista antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, e o nome do jogador começa a ganhar força para estar entre os escolhidos para o Mundial.

- O Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação, marcou um gol, jogou bem contra o Japão e eu acho que ele merece estar aqui hoje - comentou Ancelotti sobre a convocação do jogador do Vasco para a Seleção.

Com Paulo Henrique, do Vasco, no elenco da Seleção, o Brasil voltará a campo no dia 15 de novembro para enfrentar o Senegal. Na sequência, a equipe de Ancelotti encara a Tunísia no dia 18.