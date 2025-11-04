Vasco tem desfalques importantes para o clássico contra o Botafogo; veja provável escalação

O Vasco da Gama terá desafios extras para enfrentar o Botafogo no clássico desta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. O técnico Fernando Diniz precisará lidar com desfalques importantes e possíveis mudanças no setor ofensivo e defensivo da equipe.

Os lateral-direito Paulo Henrique e o ponta Nuno Moreira estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o São Paulo. A ausência de Nuno, em especial, marca a primeira vez que o português ficará fora em uma partida do Brasileirão.

Para substituir Paulo Henrique, a tendência é que Puma Rodríguez seja o escolhido para assumir a lateral direita. No ataque, Rayan deve ser deslocado para a ponta e Vegetti deve ganhar uma oportunidade no time titular.

No meio-campo, a principal dúvida está em Cauan Barros. O jovem volante deixou o jogo contra o São Paulo sentindo dores após um forte choque com Lucas Moura, que acertou a perna direita do jogador vascaíno. A região ficou bastante inchada, e o atleta será reavaliado até o dia da partida. Caso não tenha condições de atuar, Hugo Moura deve ser o substituto natural.

Barros em campo pelo Vasco na partida contra o Botafogo (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

No ataque, Diniz ainda estuda alternativas. Uma das opções é manter Vegetti como centroavante, com Andrés Gómez e Rayan abertos pelos lados. Outra possibilidade é atuar sem um atacante fixo, com David podendo ganhar espaço no onze inicial.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz.)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.