Vasco x Botafogo: Cruzmaltino domina o clássico com maior vantagem de vitórias no Rio

O Clássico da Amizade pode até ser conhecido pela rivalidade respeitosa, mas dentro de campo o Vasco tem sido amplamente dominante diante do Botafogo ao longo da história. Segundo o retrospecto, o Gigante da Colina leva ampla vantagem sobre o Glorioso — é o clássico com maior diferença de vitórias entre os grandes do Rio de Janeiro.

Em 374 confrontos, o Vasco soma 161 vitórias (43% do total), contra 105 triunfos do Botafogo (28%) e 108 empates (29%). São 56 vitórias de vantagem a favor da equipe cruz-maltina — um domínio histórico que se reflete também nos números de gols: 561 marcados pelo Vasco contra 490 do Botafogo, média de 1,5 a 1,3 por partida, respectivamente.

O aproveitamento vascaíno é de 53%, enquanto o rival alvinegro tem 38%. O primeiro duelo entre as equipes aconteceu há mais de um século, em 22 de abril de 1923, com vitória vascaína por 3 a 1 pelo Campeonato Carioca daquele ano.

Entre os jogos mais marcantes, destaca-se a maior goleada da história do confronto, registrada em 29 de abril de 2001, quando o Vasco aplicou 7 a 0 sobre o Botafogo pelo Carioca. Do lado botafoguense, o triunfo mais expressivo veio em 11 de junho de 1958, com um 5 a 0 pelo Torneio Extra João Teixeira de Carvalho.

Quinto encontro entre Vasco e Botafogo na temporada

Em 2025, Vasco e Botafogo já se enfrentaram quatro vezes, com vantagem novamente cruz-maltina no confronto direto. O time de São Januário venceu por 1 a 0 no Campeonato Carioca, com gol de Pablo Vegetti. No primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo deu o troco e venceu por 2 a 0, em partida disputada em Brasília.

O duelo mais recente ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil, quando as equipes empataram duas vezes por 1 a 1. Nos pênaltis, o Vasco levou a melhor e avançou à semifinal da competição.

Matheus França e Newton disputam a bola no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

Comparativo com outros clássicos

A vantagem cruzmaltina sobre o Botafogo é a maior entre todos os grandes do Rio. Contra o Fluminense, o Vasco também leva a melhor, mas por margem menor — 12 vitórias de diferença (113 a 101). Já frente ao Flamengo, o cenário se inverte: o Rubro-Negro tem 36 triunfos a mais.

Nos demais duelos, o equilíbrio é a tônica: o Fluminense leva pequena vantagem sobre o Botafogo (8 vitórias a mais), enquanto o Flamengo lidera com folga seus clássicos, superando todos os rivais em número de vitórias.

Vasco x Flamengo - 353 jogos - 141 vitórias do Flamengo, 107 empates e 105 vitórias do Vasco (36 vitórias de vantagem para o Flamengo)

Vasco x Fluminense - 377 jogos - 113 vitórias do Vasco, 101 empates e 101 vitórias do Fluminense (12 vitórias de vantagem para o Vasco)

Botafogo x Flamengo - 353 jogos - 132 vitórias do Flamengo, 114 empates e 107 vitórias do Flamengo (25 vitórias de vantagem para o Flamengo)

Botafogo x Fluminense - 343 jogos - 124 vitórias do Fluminense, 103 empates e 116 vitórias do Botafogo (8 vitórias de vantagem para o Fluminense)

Flamengo x Fluminense - 388 jogos - 143 vitórias do Flamengo, 125 empates e 120 vitórias do Flumiense (23 vitórias de vantagem para o Flamengo)

Nuno comemora gol na partida entre Botafogo x Vasco válido pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a terceira posição à frente do Gigante da Colina e tem seis pontos de vantagem. O duelo promete ser equilibrado, já que as duas equipes brigam diretamente por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

