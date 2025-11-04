Botafogo tem missão a cumprir além dos três pontos contra o Vasco

O Botafogo tem uma missão importante para concluir no clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos: mostrar que não está conformado com a situação de desconforto na temporada. A equipe vem de péssima atuação no empate sem gols com o Mirassol, fora de casa, e precisa evoluir quanto à postura.

Isso vai além das escolhas do técnico Davide Ancelotti, como a entrada com três volantes e deslocamento do melhor jogador da equipe nos últimos jofos, Santi Rodríguez, para o lado esquerdo. Ainda assim, há qualidade técnica de sobra para conseguir jogar.

No trabalho do italiano, ainda que conturbado, o Botafogo é marcado pelo alto número de chances criadas ao longo das partidas. Contra o Mirassol, o time só acertou a meta defendida por Walter uma vez, em finalização de Danilo, e, de resto, pouco atacou.

Artur em ação no jogo entre Mirassol e Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo confuso em campo

O que era para aumentar a capacidade de volume na faixa central, deu errado. O Botafogo teve Danilo subindo muito pelas pontas, Marlon e Newton mais alinhados e sem saídas para a fase de organização. Sem o primeiro passe, não teve criação para agredir o Mirassol no terço final. Ninguém buscou a bola. Assim, o Alvinegro fez um dos piores jogos na temporada e ficou no lucro com o 0 a 0 — o que não exclui o fato de o Mirassol também ter ido muito mal com a bola, mesmo tendo sido mais agressivo.

— O time que jogou hoje é competitivo e precisa fazer melhor. Jogamos hoje contra um time que não perdeu em casa. Se analisar não é um resultado malíssimo, mas não estou contente com a atuação — disse Davide Ancelotti.

O Botafogo tem sido um time que não vira a chave após o erro. Erra a primeira, a segunda e custa a acertar. É reta final de temporada e isso precisa ser minimizado para o clube conseguir a vaga na próxima Libertadores.